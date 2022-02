IRTA-Test Portimão: Tagesbestzeit Dixon, Schrötter P8

Marcel Schrötter: Der einzig verbliebene deutschsprachige Vertreter in der WM

Jake Dixon: Schnellster am Samstag in Portimão

Den ersten offiziellen Moto2-Testtag des Kalenderjahres 2022 beendete Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) mit Bestzeit. Intact-GP-Fahrer Marcel Schrötter war am Samstag Gesamtachter.

Noch bis einschließlich Montag bestreiten die zwei kleinen WM-Klassen ihren IRTA-Test in Portimão, je drei Sessions pro Klasse und Tag sind vorgesehen. Am Samstag lag in den ersten zwei Moto2-Sessions noch Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) vorne.

Die zwei schnellsten Zeiten des Tages wurden aber dann erst am späten Nachmittag gefahren: Am Ende sicherte sich Jake Dixon auf der Kalex in den Farben des GASGAS Aspar Teams Platz 1: Seine 1:43,169 min bedeutete Tagesbestzeit. Nur 0,075 sec dahinter klassierte sich Pons-Neuzugang Aron Canet auf dem zweiten Platz.



Zum Vergleich: Der All-Time-Lap-Record für die Moto2-Klasse von Raúl Fernandez aus dem Vorjahr steht bei 1:42,101 min.

Marcel Schrötter hielt sich in den ersten zwei Sessions des Tages jeweils in den Top-5 und beendete die dritte Session als Siebter. In der kombinierten Zeitenliste des Samstags landete er mit einer 1:43,583 min auf Rang 8. Der Bayer aus dem Liqui Moly Intact GP Team büßte dabei 0,585 sec auf die Bestzeit von Dixon ein.

Moto2-Test Portimão, 19. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Dixon, Kalex, 1:43,169 min

2. Canet, Kalex, 1:43,244

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:43,258

4. Acosta, Kalex, 1:43,264

5. Beaubier, Kalex, 1:43,529

6. Ogura, Kalex, 1:43,555

7. Arenas, Kalex, 1:43,581

8. Schrötter, Kalex, 1:43,583

9. Joe Roberts, Kalex, 1:43,620

10. Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,655

11. Vietti, Kalex, 1:43,754

12. Navarro, Kalex, 1:43,871

13. Arbolino, Kalex, 1:43,939

14. Bendsneyder, Kalex, 1:44,137

15. Ramirez, MV Agusta, 1:44,236

16. Zaccone, Kalex, 1:44,697

17. Dalla Porta, Kalex, 1:44,722

18. Gonzalez, Kalex, 1:44,746

19. Fenati, Boscoscuro, 1:44,836

20. Salac, Kalex, 1:44,837

21. Alcoba, Kalex, 1:44,896

22. Sam Lowes, Kalex, 1:44,979

23. Baltus, Kalex, 1:45,019

24. Chantra, Kalex, 1:45,034

25. Corsi, MV Agusta, 1:45,057

26. Kelly, Kalex, 1:45,428

27. Kubo, Kalex, 1:45,699

28. Antonelli, Kalex, 1:45,751

29. Zonta v/d Goorbergh, Kalex, 1:45,890

30. Rodrigo, Kalex, 1:46,074