Sam Lowes nach Crash: Verzicht auf dritte Testsession

Seit Wochen klagt Sam Lowes aus dem Team Elf Marc VDS über eine Sehnenscheidenentzündung in der linken Hand. Den ersten Tag der IRTA-Tests in Portimao beendete der Moto2-Favorit nur als 22.

«Ich hatte schon nach dem Valencia-Test etwas Beschwerden mit der Sehne in der linken Hand», erzählte Sam Lowes nach dem privaten Jerez-Test am 9. Februar, den er vorzeitig wegen Schmerzen beenden musste. «Ich vermute, ich habe mir die Sehne in Valencia irgendwie eingeklemmt. Nach der langen Winterpause macht sie mir jetzt auf dem Moto2-Bike Probleme.»

Der Engländer aus dem Team Elf Marc VDS bekommt regelmäßig Physiotherapie, doch auch in Portimao hat er Schwierigkeiten: Den ersten Tag im Autodromo do Algarve beendete er mit 1,81 sec Rückstand auf die Bestzeit seines Landsmanns Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) nur als 22. Auf die dritte Session des Samstags verzichtete der WM-Vierte des Vorjahres: Nicht nur wegen des starken Winds, sondern auch wegen seines Sturzes im zweiten Training, bei dem er unverletzt blieb.

«Wegen des Winds konnte ich nicht so fahren, wie ich möchte, deshalb strauchelte ich mit meiner linken Hand», hielt Lowes fest. «Ich habe sogar das Gefühl, dass die Probleme in Portimao gegenüber Jerez größer wurden. Wir haben etwas an der Grundabstimmung gearbeitet, wegen des Winds ist es aber schwierig, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Wettervorhersage für Sonntag und Montag ist besser, deshalb habe ich auf die letzte Session am Samstag verzichtet. Wichtig ist, dass ich mich nach dem Test am Montag gut fühle, nicht nach dem ersten Tag. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt und wir anschließend bereit sind für Katar.»



Die MotoGP-WM 2022 beginnt am ersten März-Wochenende auf dem Losail Circuit nahe der katarischen Hauptstadt Doha.

Moto2-Test Portimão, Samstag, 19. Februar:

1. Dixon, Kalex, 1:43,169 min

2. Canet, Kalex, 1:43,244

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:43,258

4. Acosta, Kalex, 1:43,264

5. Beaubier, Kalex, 1:43,529

6. Ogura, Kalex, 1:43,555

7. Arenas, Kalex, 1:43,581

8. Schrötter, Kalex, 1:43,583

9. Joe Roberts, Kalex, 1:43,620

10. Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,655

11. Vietti, Kalex, 1:43,754

12. Navarro, Kalex, 1:43,871

13. Arbolino, Kalex, 1:43,939

14. Bendsneyder, Kalex, 1:44,137

15. Ramirez, MV Agusta, 1:44,236

16. Zaccone, Kalex, 1:44,697

17. Dalla Porta, Kalex, 1:44,722

18. Gonzalez, Kalex, 1:44,746

19. Fenati, Boscoscuro, 1:44,836

20. Salac, Kalex, 1:44,837

21. Alcoba, Kalex, 1:44,896

22. Sam Lowes, Kalex, 1:44,979

23. Baltus, Kalex, 1:45,019

24. Chantra, Kalex, 1:45,034

25. Corsi, MV Agusta, 1:45,057

26. Kelly, Kalex, 1:45,428

27. Kubo, Kalex, 1:45,699

28. Antonelli, Kalex, 1:45,751

29. Zonta v/d Goorbergh, Kalex, 1:45,890

30. Rodrigo, Kalex, 1:46,074