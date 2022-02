Aron Canet (Kalex/1.): «Erster Moto2-Sieg das Ziel» 20.02.2022 - 18:47 Von Jordi Gutiérrez

© Gold & Goose Aron Canet fühlt sich in Portimão und auf der Kalex wohl

Aron Canet präsentiert sich bei seinem ersten offiziellen Moto2-Test auf Kalex in Bestform. Der Neuzugang im Flexbox HP40 Team von Sito Pons fuhr am Sonntag in Portimão Tagesbestzeit.