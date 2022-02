Marcel Schrötter: Trotz Operation fit für Katar-GP?

Marcel Schrötter stürzte am Montag beim Moto2-Test in Portimão. Inzwischen ist sein gebrochener Mittelhandknochen operiert worden.

Nach dem verpatzten letzten Tag beim Moto2-IRTA-Test in Portimão hoffen Matcel Schrötter und das deutsche Liqui Moly Intact GP-Team auf eine baldige Genesung des letzten verbliebenen deutschen GP-Piloten Marcel Schrötter. Der Bayer war am Montag mit der neuen Moto2-Kalex in Portimão gestürzt.

Marcel Schrötter, am Sonntag noch in den Top-6, klagte nach dem frühen Sturz in der ersten Montags-Session (21.2.) über Schmerzen. Inzwischen wurde der 29-jährige WM-neunte von 2021 in Barcelona in der Clinica Dexeus von Spezialisten des berühmten Chirurgen Dr. Xavier Mir am Dienstag operiert.

«Marcel hat sich beim Sturz den Mittelhandknochen am linken kleinen Finger gebrochen», berichtete Intact-GP-Teamprinzipal Jürgen Lingg im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Der Bruch wurde jetzt mit zwei Schrauben fixiert. Marcel sollte laut Auskunft der Ärzte beim Saisonstart von 4. bis 6. März in Doha fahren können. Wir hoffen, dass es klappt.»

Marcel Schrötter, der WM-Neunte 2021 aus Pflugdorf, hat die Klinik in Barcelona bereits verlassen. Er fokussiert sich jetzt auf den Comeback auf dem Losail Circuit in einer Woche.

«Insgesamt war es ein guter Test», stellte Schrötter fest, der in seine zehnte komplette Moto2-Saison geht und im Sommer 2012 in dieser Klasse auf einer Bimota debütiert hat, nachdem er sich vom Mahindra-Moto3-Team vorzeitig getrennt hatte. «Von der Performance her hatte ich in Portimão ein super Gefühl. Der letzte Test war nach der langen Winterpause eine Bestätigung des guten ersten Tests in Jerez. Wir haben relativ schnell mit einem guten Gefühl wieder angefangen.»