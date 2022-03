Doha, FP2: Augusto Fernandez vorn, Schrötter auf P3!

Augusto Fernandez war auch im zweiten Training in Doha der Schnellste

Augusto Fernandez war im zweiten Training der Moto2-Klasse der Schnellste. Auch Marcel Schrötter fand nur zehn Tage nach seiner Operation ein gutes Tempo und drehte die drittschnellste Runde.

Das erste freie Moto2-Training in Doha hatte Ajo-Neuzugang Augusto Fernandez auf dem ersten Platz der Zeitenliste abgeschlossen. Der 24-Jährige aus Madrid blieb mit 2:00,290 min 0,138 sec schneller als Jake Dixon aus dem GASGAS Aspar Team.

Marcel Schrötter erwischte einen guten Start in die Saison und schloss die erste Session auf dem zwölften Platz ab. Moto3-Weltmeister Pedro Acosta, der von vielen MotoGP-Stars als Titelfavorit in der Mittelgewichtsklasse gehandelt wird, landete auf dem sechsten Rang der FP1-Zeitenliste.

Bis zum zweiten Training der Moto2-Klasse hatte sich der Asphalt der Strecke um dreizehn Grad auf 30 Grad Celsius abgekühlt und Zonta van der Goorbergh verlor keine Zeit und wagte sich als Erster aus der Box. Auch Fermin Aldeguer folgte kurz darauf. Bald waren alle Fahrer unterwegs und nachdem alle Fahrer mindestens eine gezeitete Runde gedreht hatten, belegte Acosta den ersten Platz auf dem Zeitenmonitor.

Der spanische Teenager wurde aber bald durchgereicht und Ai Ogura übernahm mit 2:00,235 min die Spitzenposition. Weitaus schlechter lief es für Simone Corsi, der nach knapp acht Minuten in der ersten Kurve einen Sturz hinnehmen musste.

Kurz nach Ablauf der ersten zehn Minuten fand sich Jake Dixon mit 1:59,762 min an der Spitze wieder. Schrötter, der vor zehn Tagen an seiner linken Hand operiert worden war, belegte zu diesem Zeitpunkt den zehnten Platz. Dabei blieb es nicht, in den folgenden Minuten verbesserte sich der 29-jährige Bayer auf Position 9. Wenig später wurde er aber wieder auf den zehnten Platz verwiesen, weil sich Sam Lowes verbesserte.

An der Spitze änderte sich bis zur Halbzeit nichts, Dixon führte die Zeitenliste immer noch mit 1:59,762 min an, dahinter hatte sich Augusto Fernandez eingereiht, Acosta, Filip Salac und Aron Canet komplettierten die Top-5. Ogura, Celestino Vietti, Aldeguer, Lowes und Schrötter folgten auf den weiteren Top-10-Positionen.

Doch noch blieben den Moto2-Stars 20 weitere Minuten, um sich zu verbessern, und keine 10 Minuten vor dem Ende der Session sorgte Canet mit 1:59,658 min für eine neue Bestzeit. Lange währte die Freude darüber nicht, denn Acosta übernahm kurz darauf mit 1:59,374 min die Spitzenposition. Auch Schrötter verbesserte sich und war zu diesem Zeitpunkt auf Position 9 unterwegs.

In den letzten Minuten gaben die Fahrer noch einmal richtig Gas und entsprechend viele Namen leuchteten ganz oben auf dem Zeitenmonitor auf. Am Ende hatte Augusto Fernandez mit 1:59,112 min die Nase vorn. Dixon musste wenige Minuten vor dem Ende noch einen Sturz in der zweiten Kurve einstecken. Schrötter beendete die Session auf dem starken dritten Platz.

Moto2-Ergebnis, Doha, FP2:

1. Augusto Fernandez, Kalex, 1:59,112 min

2. Acosta, Kalex, + 0,160 sec

3. Schrötter, Kalex, + 0,164

4. Vietti, Kalex, + 0,437

5. Canet, Kalex, + 0,444

6. Ogura, Kalex, + 0,547

7. Salac, Kalex, + 0,554

8. Chantra, Kalex, + 0,590

9. Beaubier, Kalex, + 0,593

10. Dixon, Kalex, + 0,650

11. Arbolino, Kalex, + 0,708

12. Lowes, Kalex, + 0,770

13. Arenas, Kalex, + 1,051

14. Gonzalez, Kalex, + 1,052

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 1,074

Moto3-Ergebnis, Doha, FP2:

1. Guevara, GASGAS, 2:04,920 min?

2. McPhee, Husqvarna, + 0,424 sec?

3. Suzuki, Honda, + 0,525?

4. Garcia, GASGAS, + 0,583?

5. Migno, Honda, + 0,587

6. Masia, KTM, + 0,654

7. Tatay, CFMOTO, + 0,692

8. Foggia, Honda + 0,793?

9. Artigas, CFMOTO, + 0,861?

10. Riccardo Rossi, Honda, + 0,910?

11. Toba, KTM, + 1,075?

12. Yamanaka, KTM, + 1,137?

13. Kelso, KTM, + 1,235?

14. Deniz Öncü, KTM, + 1,279

15. Holgado, KTM, + 1,280

Moto2-Ergebnis, Doha, FP1:

1. Augusto Fernandez, Kalex, 2:00,290 min

2. Dixon, Kalex, + 0,138 sec

3. Vietti, Kalex, + 0,195

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,393

5. Canet, Kalex, + 0,503

6. Acosta, Kalex, + 0,550

7. Navarro, Kalex, + 0,718

8. Ogura, Kalex, + 0,720

9. Arbolino, Kalex, + 0,750

10. Lowes, Kalex, + 0,752

11. Beaubier, Kalex, + 0,759

12. Schrötter, Kalex, + 0,785

13. Chantra, Kalex, + 0,796

14. Gonzalez, Kalex, + 0,943

15. Roberts, Kalex, + 1,210

Moto3-Ergebnis, Doha, FP1:

1. Foggia, Honda, 2:05,414 min

2. Migno, Honda, + 0,970 sec

3. Tatay, CFMOTO, + 1,140

4. Suzuki, Honda, + 1,406

5. Riccardo Rossi, Honda, + 1,498

6. Surra, Honda, + 1,607

7. Fellon, Honda, + 1,679

8. Masia, KTM, + 1,685

9. Holgado, KTM, + 1,706

10. Toba, KTM, + 1,843

11. Artigas, CFMOTO, + 1,844

12. Yamanaka, KTM, + 2,085

13. Nepa, KTM, + 2,120

14. McPhee, Husqvarna, + 2,186

15. Deniz Öncü, KTM, + 2,225

16. Guevara, GASGAS, + 2,248

Ferner:

19. Garcia, GASGAS, + 3,072

27. Carrasco, KTM, + 4,587