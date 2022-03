Marcel Schrötter: «Manchmal schmerzt es noch»

Marcel Schrötter blickt zuversichtlich auf das zweite Rennwochenende der Saison in Indonesien. Der Deutsche, der vor drei Wochen operiert wurde, mahnt aber auch: «Ich bin noch immer in der Genesungsphase.»

Die Fraktur am linken Mittelhandknochen, die sich Marcel Schrötter beim IRTA-Test in Portimão zugezogen hatte, wird den Deutschen aus dem Liqui Moly Intact GP Team auch beim zweiten Saisonlauf in Katar einschränken. Dennoch ist er überzeugt, dass die Schmerzen geringer sein werden als noch beim Saisonauftakt in Katar, den er auf dem zehnten Platz beendet hat.

Der Moto2-Routinier erklärt mit Blick auf das anstehende Rennwochenende auf dem Mandalika Street Circuit in Indonesien: «Ich freue mich tierisch darauf – neue Strecke, neues Land – denn auch privat war ich noch nie dort. Ich kann nun ein paar Tage die Insel Lombok erkunden und mich akklimatisieren.»

«Ich bin unheimlich gespannt auf das Wochenende, und glaube auch, dass es mit meiner Hand jetzt schon um einiges besser geht. Ich bin zwar noch immer in der Genesungsphase, aber ich mache gute Fortschritte, auch wenn es manchmal unter Druck noch schmerzt», sagt Schrötter zu seiner Verletzung.

«Ich hoffe natürlich, auf der neuen Strecke gut zurechtzukommen, und ich freue mich auf die Herausforderung. Es ist immer spannend eine neue Piste kennenzulernen, und ganz anders als bei Strecken wie etwa Katar, die man gut kennt und auf denen man sich ganz auf sich konzentrieren kann. Indonesien ist für alle neu und ich freu mich riesig. Ich bin motiviert, weitere Fortschritte zu machen, und denke, dass die aktuellen circa 80 Prozent Fitness reichen, um weiter vorn mitkämpfen zu können. Ich freue mich auf mein Team und eine erfolgreiche Woche», fügt der 29-jährige Bayer an.

Teamkollege Jeremy Alcoba, der das Rennen in Katar auf Platz 14 beendet hat, ergänzt: «Ich freue mich sehr auf das Rennen auf einer brandneuen Strecke, die noch dazu so schnell aussieht. Es wird sicher eine grosse Herausforderung für mich und das Team sein, aber unser Wunsch, so weit wie möglich nach vorne zu kommen, motiviert uns alle. Mir wurde allerdings gesagt, dass es sehr heiss ist und eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, daher glaube ich, dass es ein ziemlich anstrengendes und hartes Wochenende werden wird. Was mich am meisten beunruhigt, sind die Beschwerden, die ich beim Rennen in Qatar in meinem Arm hatte, aber ich hoffe, dass wir das zwischen diesen beiden Rennen in den Griff bekommen haben.»

