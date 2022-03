Mandalika, FP2: Bestzeit Dixon, Schrötter auf P15

Den ersten Trainingstag der Moto2-Klasse auf dem neuen Mandalika Street Circuit auf der indonesischen Insel Lombok beendete Jake Dixon mit souveräner Bestzeit. Marcel Schrötter verpasste die Top-14.

Mit Ausnahme von Manuel Gonzalez, der im November die Supersport-WM auf Lombok bestritt, war der 4,301 km lange Mandalika Street Circuit für die Moto2-Piloten Neuland. Um 14.05 Uhr Ortszeit (7.05 Uhr in Mitteleuropa) nahmen sie die idyllisch gelegene Strecke erstmals bei trockenen Bedingungen unter die Lupe. Nach dem Regen am Morgen hatten die FP1-Ergebnisse und die Bestzeit von Sam Lowes, eine 1:44,439 min, im Kampf um die begehrten Top-14-Plätze keinerlei Aussagekraft.

Gleich zu Beginn des FP2 rutschte Filip Salac in Kurve 2 weg, er konnte sich aber umgehend wieder auf seine Gresini-Kalex schwingen und weiterfahren. Wenig später zeigte Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP) an derselben Stelle einen bemerkenswerten Save. Nach zwölf Minuten war es wieder Turn 2, wo Aron Canet (Flexbox HP40) stürzte.

Unterdessen wurden reihenweise 1:37er-Zeiten gefahren, an der Spitze lag Pedro Acosta mit einer 1:37,353 min. Dann wurde der Ajo-Jungstar in Kurve 2 per Highsider abgeworfen, der Moto3-Weltmeister rappelte sich aber umgehend wieder auf. Die Stewards sehen sich den Zwischenfall aber an, weil Acosta unter gelber Flagge gestürzt war.

Der spanische Red Bull KTM-Ajo-Moto2-Pilot Pedro Acosta muss jetzt beim Indonesien-GP am Sonntag einen Long-Lap-Penalty absolvieren. Der Moto3-Weltmeister missachtete im FP2 im Turn 2 heute um 14.18 Uhr die gelbe Flagge und stürzte. Die gelbe Flagge war nach dem Sturz eines Gegners geschwenkt worden. Damit wurde Acosta von den Stewards wegen verantwortungsloser Fahrweise und wegen Gefährdung der Gegner bestraft.

Kurz vor der Halbzeit der 40-minütigen Session zeigte Sam Lowes (Marc VDS) die erste 1:36er-Zeit. Intact-GP-Ass Marcel Schrötter hielt sich zu diesem Zeitpunkt mit 1,2 sec Rückstand in den Top-10. Sein letztjähriger Teamkollege Tony Arbolino stand in Kurve 16 WM-Leader Celestino Vietti im Weg, Albert Arenas unternahm in Turn 15 einen unfreiwilligen Ausflug ins Kiesbett, um nicht auf Augusto Fernandez aufzufahren.

In den finalen zehn Minuten stürzte dann auch Sean Dylan Kelly in Kurve 2, während Fermín Aldeguer auf der Boscoscuro in 1:36,647 min kurzzeitig die Spitze der Zeitenliste einnahm. Dann aber übernahm Jake Dixon in 1:36,380 min das Zepter. In der nächsten Runde zeigte der Brite auf der Kalex in den Farben des GASGAS Aspar Teams in 1:35,897 min die neue Richtzeit. Damit lag er fast sechs Zehntel vor dem zweitplatzierten Lowes, der im Finish noch in Kurve 10 stürzte. Deshalb hatte Sam auch nichts mehr entgegenzusetzen, als ihm Vietti noch Platz 2 abspenstig machte.

Schrötter verbesserte seine persönliche Bestzeit zwar noch auf eine 1:37,191 min, trotzdem fiel er noch auf Platz 15 zurück. Damit müsste er nach aktuellem Stand als erster Fahrer ins Q1, allerdings fließt auch noch das morgige FP3 (ab 2.50 Uhr MEZ) in die kombinierte Zeitenliste ein.

Moto2-Ergebnis Mandalika, kombinierte Zeiten nach FP2 (18.3.):

1. Dixon, Kalex, 1:35,897 min

2. Vietti, Kalex, + 0,431 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,594

4. Acosta, Kalex, + 0,632

5. Augusto Fernandez, + 0,739

6. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,750

7. Arenas, Kalex, + 0,784

8. Arbolino, Kalex, + 0,804

9. Canet, Kalex, + 0,898

10. Gonzalez, Kalex, + 1,074

11. Navarro, Kalex, + 1,076

12. Beaubier, Kalex, + 1,159

13. Ramirez, MV Agusta, + 1,160

14. Fenati, Boscoscuro, + 1,188

15. Schrötter, Kalex, + 1,294

Moto3-Ergebnis Mandalika, kombinierte Zeiten nach FP2 (18.3.):

1. Migno, Honda, 1:40,960 min

2. Tatay, CFMOTO, + 0,273 sec

3. Foggia, Honda, + 0,299

4. Sasaki, Husqvarna, + 0,362

5. Guevara, GASGAS, + 0,425

6. Deniz Öncü, KTM, + 0,439

7. Riccardo Rossi, Honda, + 0,525

8. Masia, KTM, + 0,598

9. Ogden, Honda, + 0,620

10. Ortolá, KTM, + 0,650

11. Bartolini, KTM, + 0,705

12. Moreira, KTM, + 0,771

13. Adrian Fernandez, KTM, + 0,891

14. Bertelle, KTM, + 0,903

15. Kelso, KTM, + 0,927

16. Garcia, GASGAS, + 0,974