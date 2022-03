Augusto Fernandez (5.): «Wäre mehr möglich gewesen»

Nach zwei Läufen liegt Augusto Fernandez an der fünften Stelle in der Moto2-WM

Beim ersten Moto2-Grand-Prix auf dem Mandalika Circuit zeigten beide Red Bull KTM Ajo-Piloten eine ansprechende Leistung. Augusto Fernandez preschte als Fünfter über die Ziellinie, Pedro Acosta wurde Achter.

Das erste Moto2-Rennen auf dem 4,301 Kilometer langen Mandalika Circuit wurde wegen der Befürchtung, dass in der erdrückenden Hitze der Asphalt in einigen Kurven aufreißen könnte, von 25 auf 16 Runden verkürzt. Die beiden Red Bull KTM Ajo-Piloten Augusto Fernandez und Pedro Acosta mussten sich deswegen wie ihre Gegner kurzfristig auf einen Sprint einstellen.

Fernandez, der von der zweiten Startposition losgefahren war, vermasselte seinen Start und verlor mehrere Positionen. Aus der ersten Runde kam er lediglich als Achter zurück zu Start/Ziel. Obwohl der Spanier nichts unversucht ließ, verlor er den Kontakt zur Spitze. Im Dreikampf mit Honda-Asia-Fahrer Ai Ogura und Fermin Aldeguer (MB Conveyors Speed Up) um den fünften Platz behielt der Red Bull KTM Ajo-Pilot knapp die Oberhand.

«Ich bin froh, dass ich wieder Punkte geholt habe, aber heute wollte ich ein bisschen mehr», räumte Fernandez ein. «Vom Start bis zur Mitte des Rennens fielen ein paar Regentropfen. Ich habe in dieser Phase zu wenig riskiert, weil ich dachte, die Strecke würde rutschig sein. Gegen Rennende habe ich mich entschieden, wieder mehr zu pushen und ich war gleich schnell wie die Jungs vor mir. Schade, heute wäre mehr möglich gewesen.»

Im Gegensatz zum Saisonauftakt in Katar hatte Acosta einen ausgezeichneten Start, bei dem er sich von Startplatz 10 in der ersten Kurve auf den fünften Platz vorarbeiten konnte. In der vierten Runde musste er seine Long Lap-Strafe antreten, die er für einen Sturz unter gelber Flagge im zweiten freien Training erhalten hatte. Von Rang 15 zeigte der Moto3-Weltmeister eine tolle Aufholjagd, die ihn noch auf den neunten Platz brachte.

«Es war ein schwieriges Rennen, wenn auch nicht so hart, wie ich es zu Beginn erwartet hatte. Die Strafe und die Tatsache, dass ich mehrere Fahrer überholen musste, haben viel Zeit gekostet. Aber mit meinem Tempo bin ich zufrieden. Ich muss so weitermachen wie bisher, Tag für Tag lernen und Erfahrungen sammeln, dann ergeben sich die Ergebnisse von selbst», ist sich Acosta bewusst, dass es ihm als Moto2-Rookie noch an Erfahrung fehlt.

Moto2-Ergebnis, Mandalika, 20. März:

1. Somkiat Chantra, Kalex

2. Celestino Vietti, Kalex, + 3,230 sec

3. Aron Canet, Kalex, + 4,366

4. Sam Lowes, Kalex, + 7,918

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 12,228

6. Ai Ogura, Kalex, + 12,384

7. Fermín Aldeguer, Boscoscuro, + 12,696

8. Tony Arbolino, Kalex, + 14,547

9. Pedro Acosta, Kalex, + 17,786

10. Albert Arenas, Kalex, + 18,327

11. Joe Roberts, Kalex, + 18,509

12. Cameron Beaubier, Kalex, + 18,566

13. Jorge Navarro, Kalex, + 19,711

14. Jeremy Alcoba, Kalex, + 19,960

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 20,551

16. Marcel Schrötter, Kalex, + 23,047

Fahrer-WM-Stand Moto2 nach 2 von 21 Rennen:

1.Vietti 45 Punkte. 2. Canet 36. 3. Lowes 29. 4. Chantra 25. 5. A. Fernandez 24. 6. Ogura 20. 7. Arbolino 19. 8. Roberts 13. 9. Navarro 12. 10. Acosta 11. 11. Beaubier 11. 12. Aldeguer 9. 13. Arenas 9. 14. Schrötter 6. 15. Dixon 5. 16. Alcoba 4. 17. Bendsneyder 1. 18 Fenati 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 50 Punkte. 2. Boscoscuro 10.



Team-WM:

1. Flexbox HP40 48 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 48. 3. Mooney VR46 Racing 45. 4. Idemitsu Honda Team Asia 45. 5. Red Bull KTM Ajo 35. 6. Inde GASGAS Aspar Team 14. 7. Italtrans Racing Team 13. 8. American Racing 11. 9. MB Conveyors Speed Up 10. 10. Liqui Moly Intact GP 10. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 1.