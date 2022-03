Lombok: Jake Dixon holt Pole, Schrötter ohne Chance

Jake Dixon erkämpfte sich am Samstag in Indonesien seine erste Moto2-Pole-Position. Der Kalex-Fahrer vom Inde GASGAS Aspar Team setzte sich gegen Augusto Fernandez und Sam Lowes durch, Marcel Schrötter kam nicht in Q2.

Bei immer besser werdenden Bedingungen auf dem Mandalika Street Circuit ging es am Samstag für die Moto2-Fahrer ins Qualifying. Bevor die Top-18 um die Pole-Position kämpften, ging es für die Fahrer ab Platz 15 der kombinierten Zeitenliste vom Freitag und Samstagmorgen um die letzten verfügbaren Plätze in Q2.

Auch der deutsche Moto2-Pilot Marcel Schrötter musste in Q1 ran, doch er scheiterte an der Hürde zu Q2. Der Pilot vom Liqui Moly Intact GP-Team muss das Rennen am Sonntag von Position 22 aufnehmen. Sean Dylan Kelly, Gabriel Rodrigo und Barry Baltus stürzten, den Sprung in die entscheidende Session schafften hingegen Somkiat Chantra, Bo Bendsneyder, Jeremy Alcoba und Simone Corsi.

44 Grad Asphalttemperatur machte es den Fahrern nicht sehr leicht, doch die besten Moto2-Fahrer konnten sich über eine komplett trockene Piste auf Lombok freuen. Moto3-Weltmeister Pedro Acosta stürzte am Freitag unter gelber Flagge, nachdem Aron Canet gestürzt war. Die Rennleitung brummte dem Moto2-Rookie deshalb eine Long-Lap-Penalty auf, die der Spanier im Rennen absolvieren muss.

Manuel Gonzalez musste seine Hoffnungen gleich zu Beginn des Zeittrainings begraben. Der Spanier musste seine Kalex abstellen, ebenso schmiss Jorge Navarro sein Bike weg, bevor er eine gezeitete Runde absolvieren konnte. Auch Cameron Beaubier stürzte bereits nach fünf Minuten und humpelte anschließend davon.

Zur Halbzeit führte Somkiat Chantra die Session an. Nachdem Albert Arenas seine Kalex auf Platz 2 steuerte musste auch der ehemalige Moto3-Weltmeister einen Sturz verkraften. Sechs Minuten vor dem Ende der Session verbesserte Sam Lowes seine Zeit auf 1:36,124 Min. Der Engländer übernahm damit die Spitzenposition von Chantra, WM-Leader Celestino Vietti verbesserte sich währenddessen auf Rang 8.

Als noch fünf Minuten auf der Uhr standen kämpfte sich Jake Dixon, der bereits in den freien Trainings an der Spitze zu finden war, nach vorne. Somit waren zwei Engländer in Front, auf Platz 3 lag Red Bull KTM Ajo-Fahrer Augusto Fernandez. Der Spanier Marcos Ramirez sorgte drei Minuten vor dem Ende für eine weitere gelbe Flagge, als er seine MV Agusta wegwarf. Auch Pedro Acosta stürzte kurz vor dem Ende der Session in Kurve 2, der Spanier schaffte es somit nicht in die Top-Ränge.

Die entscheidenden Angriffe von Lowes, Chantra und Fernandez auf die Pole-Position blieben aus und damit sicherte sich Jake Dixon seine erste Moto2-Pole-Position. Der Engländer wird am Sonntag vor Augusto Fernandez und Sam Lowes in den Lauf über 25 Runden auf dem Mandalika Street Circuit starten. In der zweiten Startreihe stehen mit Somkiat Chantra, Bo Bendsneyder und Albert Arenas drei Überraschungen vor Celestino Vietti, der von Platz 7 losfahren wird. Pedro Acosta erreichte letztendlich noch Startplatz 10.

Lombok, Ergebnis Moto2, Q2:

1. Jake Dixon, Kalex, 1:35,799 Min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,102 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 0,154

4. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,461

5. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,538

6. Albert Arenas, Kalex, + 0,782

7. Celestino Vietti, Kalex, + 0,789

8. Tony Arbolino, Kalex, + 0,858

9. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,866

10. Pedro Acosta, Kalex, + 0,952

11. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,101

12. Femin Aledeguer, Boscoscuro, + 1,207

13. Aron Canet, Kalex, + 1,229

14. Marcos Ramirez, MV Agusta, + 1,235

15. Jeremy Alcoba, Kalex, + 1,273



Ferner:

22. Marcel Schrötter, Kalex, 1:37,033