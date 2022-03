Somkiat Chantra (1.): «Zweifel, ob ich fahren kann»

Somkiat Chantra ließ in Mandalika die Moto2-Favoriten alt aussehen und sicherte sich als erster Thailänder der Geschichte einen GP-Sieg. Dabei war der Fahrer des Honda Team Asia mit einem Handicap unterwegs.

«Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin so stolz, als erster Thailänder einen GP-Sieg eingefahren zu haben», lauteten die ersten Worte von Somkiat Chantra, der beim Moto2-Rennen auf dem Mandalika Street Circuit einen tadellosen Start-Ziel-Sieg hinlegte.

Der Fahrer des Honda Team Asia übernahm in dem auf 16 Runden gekürzten Moto2-Rennen von der ersten Kurve an die Führung und gab diese bis zum Zielstrich nicht wieder her. Nach einer Runde betrug sein Vorsprung schon über eine Sekunde. Anschließend brannte der 23-Jährige eine schnellste Runde nach der anderen in den indonesischen Asphalt und kam am Ende mit einem Puffer von 3,2 sec vor WM-Leader Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team) ins Ziel. Es war der erste Sieg eines Thailänders in der Motorrad-WM. Für das bisher beste Ergebnis hatte Ratthapark Wilairot 2010 in Assen mit Platz 4 gesorgt.

Dabei hatte die Saison für Chantra in Katar miserabel begonnen. Das Rennen verpasste er, nachdem er sich im Q2 einen offenen Bruch am kleinen Finger der rechten Hand zugezogen hatte. «Nach der Operation hatte ich Zweifel, ob ich in Indonesien fahren kann», gestand der Rennsieger. «Ich hatte während des gesamten Wochenendes Schmerzen, aber ich habe diesen Stand gehalten.»

Auch Stallkamerad Ai Ogura zeigte ein starkes Rennen, von Platz 21 startete der Japaner eine Aufholjagd und kam als Sechster ins Ziel. «Wir haben im Vergleich zu Samstag einen großen Schritt nach vorne gemacht», stellte der 21-jährige Kalex-Pilot zufrieden fest. «Die Strecke hatte wesentlich mehr Grip, wodurch ich mich stärker gefühlt habe. Es war ein schönes Rennen, in dem ich einige schnelle Fahrer überholt habe.»

Teammanager Hiroshi Aoyama zeigte sich ebenfalls zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge: «Was für ein Rennen! Ogura hatte eine fantastische Pace. Von Chantras Leistung bin ich sehr beeindruckt, besonders nach seiner Verletzung. Er hat das Rennen dominiert und zurecht gewonnen.»

Moto2-Ergebnis, Mandalika, 20. März:

1. Somkiat Chantra, Kalex

2. Celestino Vietti, Kalex, + 3,230 sec

3. Aron Canet, Kalex, + 4,366

4. Sam Lowes, Kalex, + 7,918

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 12,228

6. Ai Ogura, Kalex, + 12,384

7. Fermín Aldeguer, Boscoscuro, + 12,696

8. Tony Arbolino, Kalex, + 14,547

9. Pedro Acosta, Kalex, + 17,786

10. Albert Arenas, Kalex, + 18,327

11. Joe Roberts, Kalex, + 18,509

12. Cameron Beaubier, Kalex, + 18,566

13. Jorge Navarro, Kalex, + 19,711

14. Jeremy Alcoba, Kalex, + 19,960

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 20,551

16. Marcel Schrötter, Kalex, + 23,047

Fahrer-WM-Stand Moto2 nach 2 von 21 Rennen:

1.Vietti 45 Punkte. 2. Canet 36. 3. Lowes 29. 4. Chantra 25. 5. A. Fernandez 24. 6. Ogura 20. 7. Arbolino 19. 8. Roberts 13. 9. Navarro 12. 10. Acosta 11. 11. Beaubier 11. 12. Aldeguer 9. 13. Arenas 9. 14. Schrötter 6. 15. Dixon 5. 16. Alcoba 4. 17. Bendsneyder 1. 18 Fenati 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 50 Punkte. 2. Boscoscuro 10.



Team-WM:

1. Flexbox HP40 48 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 48. 3. Moonex VR46 Racing 45. 4. Idemitsu Honda Team Asia 45. 5. Red Bull KTM Ajo 35. 6. Inde GASGAS Aspar Team 14. 7. Italtrans Racing Team 13. 8. American Racing 11. 9. MB Conveyors Speed Up 10. 10. Liqui Moly Intact GP 10. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 1.