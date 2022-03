Mandalika: Chantra schreibt mit Moto2-Sieg Geschichte

Somkiat Chantra dominierte das verkürzte Moto2-Rennen in Mandalika und trug sich als erster GP-Sieger aus Thailand in die Geschichtsbücher ein. Marcel Schrötter blieb als 16. ohne Punkte.

Kurz vor dem Moto2-Start um 13.20 Uhr Ortszeit wurde in Mandalika bei 43 Grad Asphalttemperatur wegen der Streckenverhältnisse nicht nur die Renndistanz um ein Drittel verkürzt, sondern auch die ersten Regentropfen vermeldet.

Davon unbeeindruckt übernahm Somkiat Chantra von der ersten Kurve an die Führung. Der 23-jährige Thailänder aus dem Honda Team Asia setzte sich in den ersten Runden bereits um mehr als eine Sekunde von Sam Lowes und Jake Dixon ab.

Der Brite aus dem Aspar GASGAS Team, der erstmals in seiner Karriere von der Pole-Position losgefahren war, ging in Runde 5 an Lowes vorbei auf Platz 2, stürzte dann aber. Kurz darauf rutschte mit MV Agusta-Pilot Simone Corsi ein weiterer Fahrer aus der Spitzengruppe aus.

Lowes hatte offensichtlich Mühe, er gab zwei Plätze an Aron Canet (Flexbox HP40) und Katar-Sieger Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing) ab. Sein vierter Rang war aber nicht mehr in Gefahr, denn dahinter klaffte eine Lücke, die zweitweise bis zu fünf Sekunden betrug.

Zur Halbzeit des nur noch 16 Runden langen Rennens übernahm Vietti Platz 2 von Canet, die Aufholjagd blieb aber aus: Chantra fuhr eine schnellste Runde nach der anderen und stürmte seinem ersten GP-Sieg entgegen. Gleichzeitig war es der erste Sieg eines Thailänders in der Motorrad-WM. Für das bisher beste Ergebnis hatte Ratthapark Wilairot 2010 in Assen mit Platz 4 gesorgt.

Vietti sicherte als Zweiter seine WM-Führung ab. Den Kampf um Platz 5 entschied Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) für sich, sein Teamkollege Pedro Acosta landete nach einem Long Lap-Penalty (Sturz trotz gelber Flagge im FP2) noch auf Rang 9. Dazwischen klassierten sich Ai Ogura, Fermín Aldeguer und Tony Arbolino auf den Plätzen 6 bis 8.

Marcel Schrötter hatte auf dem neuen Mandalika Street Circuit am Freitag und am Samstag Mühe, vor allem in den schnellen Kurven das Vertrauen zu seiner Kalex zu finden. Von Startplatz 22 schob er sich im Rennen schon in der ersten Runde in die Top-20, als 16. erreichte der Intact-GP-Fahrer die Punkteränge aber nicht mehr.

Moto2-Ergebnis, Mandalika, 20. März:

1. Somkiat Chantra, Kalex

2. Celestino Vietti, Kalex, + 3,230 sec

3. Aron Canet, Kalex, + 4,366

4. Sam Lowes, Kalex, + 7,918

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 12,228

6. Ai Ogura, Kalex, + 12,384

7. Fermín Aldeguer, Boscoscuro, + 12,696

8. Tony Arbolino, Kalex, + 14,547

9. Pedro Acosta, Kalex, + 17,786

10. Albert Arenas, Kalex, + 18,327

11. Joe Roberts, Kalex, + 18,509

12. Cameron Beaubier, Kalex, + 18,566

13. Jorge Navarro, Kalex, + 19,711

14. Jeremy Alcoba, Kalex, + 19,960

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 20,551

16. Marcel Schrötter, Kalex, + 23,047

Fahrer-WM-Stand Moto2 nach 2 von 21 Rennen:

1.Vietti 45 Punkte. 2. Canet 36. 3. Lowes 29. 4. Chantra 25. 5. A. Fernandez 24. 6. Ogura 20. 7. Arbolino 19. 8. Roberts 13. 9. Navarro 12. 10. Acosta 11. 11. Beaubier 11. 12. Aldeguer 9. 13. Arenas 9. 14. Schrötter 6. 15. Dixon 5. 16. Alcoba 4. 17. Bendsneyder 1. 18 Fenati 1.