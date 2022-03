Marcel Schrötter: «Sowas darf sich nicht wiederholen»

In Mandalika ging Marcel Schrötter mit dem 16. Platz leer aus. In Argentinien will der Deutsche aus dem Liqui Moly Intact GP Team Wiedergutmachung leisten. Wie sein Teamkollege Jeremy Alcoba ist er zuversichtlich.

Die Enttäuschung von Marcel Schrötter war gross, als er im Indonesien-GP nicht über den 16. Platz hinauskam. Der 29-Jährige übte sich hinterher in Selbstkritik und stellte auch klar, dass die Fraktur an der linken Hand, die er sich bei den Testfahrten in Portimão zugezogen hatte, nichts mit dem enttäuschenden Ergebnis zu tun hatte.

Umso grösser ist Schrötters Wille, in Argentinien wieder mitzukämpfen. Der Blick zurück lässt auf ein gutes Ergebnis hoffen: Beim letzten Besuch auf dem Autodromo Termas de Rio Hondo im Jahr 2019 stellte er mit 1:42,693 min im Warm-up nicht nur den «All Time Lap Record» der Moto2 auf, er holte sich im Rennen auch den fünften Platz.

Das weiss auch der Deutsche, der mit Blick auf das anstehende Wochenende sagt: «Auch wenn es in Lombok nicht gut lief, bin ich zuversichtlich für Argentinien. Sowas darf sich natürlich nicht wiederholen, wenn man sich zum Ziel gesetzt hat, in der Top-5 der WM mitzumischen. Im Grossen und Ganzen fühle ich mich aber besser, meine Hand ist deutlich stärker, wodurch ich intensiver trainieren kann.»

«Für Argentinien hoffe ich einfach, dass wir von Anfang an etwas bessere Bedingungen haben, sodass wir direkt attackieren und in jeder Session schnell sein können», fügt Schrötter an. «Ich hoffe, dass wir gut arbeiten können, Spass am Motorradfahren haben und wir auf das aufbauen können, was wir uns im Winter so gut erarbeitet haben.»

Und der Kalex-Pilot aus dem Dynavolt Intact GP Team erklärt kämpferisch: «Auch wenn jetzt ein Rennen nicht nach unseren Vorstellungen verlief, werden wir nicht so schnell aufgeben. Ich bin voll motiviert, freue mich auf mein Team und die zwei anstehenden Rennwochenenden, denn ich denke das wird wie immer eine coole und intensive Zeit.»

«Die Reise nach Argentinien ist lang, aber ich bin wirklich gern dort, was die Reisestrapazen wieder wett macht. Ich freue mich ab dem ersten Training alles zu geben und hoffentlich wieder vorn mitfahren zu können», ergänzt Schrötter.

Neuland für Jeremy Alcoba

Für seinen Teamkollegen Jeremy Alcoba wird es der erste Besuch auf dem argentinischen GP-Kurs sein. Er sagt: «Wir haben eine weitere lange Reise vor uns, aber ich freue mich wirklich darauf, in Argentinien zu fahren. Das ist eine neue Strecke für mich, denn dies ist erst mein drittes Jahr in der Weltmeisterschaft und wegen der Pandemie gab es dort zuletzt keine Rennen.»

«Neue Strecken sind normalerweise kein Problem für mich, weil ich gemerkt habe, dass alles so viel anders ist, als in der Moto3. Ich habe festgestellt, dass ich mich mehr und mehr an die Moto2 anpasse und überraschenderweise kostet mich das Erlernen neuer Strecken in dieser neuen Kategorie nicht so viel Zeit wie beim ersten Motorradwechsel in der Vorsaison», erklärt der 20-jährige Spanier.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Albert Arenas © Gold & Goose Aron Canet © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Aron Canet © Gold & Goose Tony Arbolino © Gold & Goose Somkiat Chantra gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Somkiat Chantra © Gold & Goose Vietti, Chantra, Canet © Gold & Goose Sieger Somkiat Chantra Zurück Weiter

«Während der Vorsaisontests war es schwierig, denn wie in Portimão, einer Strecke, die ich sehr mag und auf der ich mich immer schnell gefühlt habe, war alles komplett anders auf dem Moto2-Bike. Damals habe ich zu viel Zeit verloren, weil ich versucht habe, es mit meiner Erfahrung aus der Leichtgewichtsklasse anzugehen. Jetzt nehme ich meine Moto3-Erfahrung nicht mehr als Referenz. Ich bin super motiviert für Argentinien, wo wir uns neue Ziele setzen werden und vielleicht können wir meine letzten beiden Ergebnisse von Qatar und Mandalika sogar noch toppen», ergänzt Alcoba.

Moto2-Ergebnis, Mandalika, 20. März:

1. Somkiat Chantra, Kalex

2. Celestino Vietti, Kalex, + 3,230 sec

3. Aron Canet, Kalex, + 4,366

4. Sam Lowes, Kalex, + 7,918

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 12,228

6. Ai Ogura, Kalex, + 12,384

7. Fermín Aldeguer, Boscoscuro, + 12,696

8. Tony Arbolino, Kalex, + 14,547

9. Pedro Acosta, Kalex, + 17,786

10. Albert Arenas, Kalex, + 18,327

11. Joe Roberts, Kalex, + 18,509

12. Cameron Beaubier, Kalex, + 18,566

13. Jorge Navarro, Kalex, + 19,711

14. Jeremy Alcoba, Kalex, + 19,960

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 20,551

16. Marcel Schrötter, Kalex, + 23,047

Fahrer-WM-Stand Moto2 nach 2 von 21 Rennen:

1.Vietti 45 Punkte. 2. Canet 36. 3. Lowes 29. 4. Chantra 25. 5. A. Fernandez 24. 6. Ogura 20. 7. Arbolino 19. 8. Roberts 13. 9. Navarro 12. 10. Acosta 11. 11. Beaubier 11. 12. Aldeguer 9. 13. Arenas 9. 14. Schrötter 6. 15. Dixon 5. 16. Alcoba 4. 17. Bendsneyder 1. 18 Fenati 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 50 Punkte. 2. Boscoscuro 10.

Team-WM:

1. Flexbox HP40 48 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 48. 3. Moonex VR46 Racing 45. 4. Idemitsu Honda Team Asia 45. 5. Red Bull KTM Ajo 35. 6. Inde GASGAS Aspar Team 14. 7. Italtrans Racing Team 13. 8. American Racing 11. 9. MB Conveyors Speed Up 10. 10. Liqui Moly Intact GP 10. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 1.