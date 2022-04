Schrötter & Alcoba zuversichtlich für den Texas-GP

Nach dem enttäuschenden Argentinien-GP hoffen Marcel Schrötter (2019 in Texas auf Platz 2) und Jeremy Alcoba auf bessere Resultate in Austin.

Nach dem Rennwochenende in Termas de Río Hondo richtet sich der Blick des Liqui Moly Intact GP-Teams in Richtung Austin (Texas), und den «Red Bull Grand Prix of the Americas, der Bühne für den vierten Moto2-WM-Lauf 2022. Beide LIQUI MOLY Intact GP Piloten, Marcel Schrötter und Jeremy Alcoba, wollen sich nach dem schwierigen Argentinien-GP rehabilitieren.

Marcel Schrötters zwölfter Platz in Argentinien kann nicht darüber hinwegtäuschen, wie problembehaftet die letzten beiden Grand Prix waren. Der deutsche Routinier will in Austin, wo er 2019 hinter seinem Intact-Teamkollegen Tom Lüthi auf Platz 2 landete, das Steuer herumreißen.

Nur sechs WM-Punkte trennen den 29-Jährigen von einem Top-Ten-Platz in der WM. Der Bayer will auf dem physisch anspruchsvollen 5,5 km langen Circuit of the Americas bereits in den ersten Freien Trainings am Freitag ein konstantes Set-up erarbeiten und weiter vorne mitmischen.

Erst zum zweiten Mal in seiner Weltmeisterschaftskarriere tritt der junge Spanier Jeremy Alcoba in Texas auf. Ein Start von Platz 3 in Reihe 1 sowie der sechste Platz bei seinem ersten Besuch mit der Moto3 im letzten Jahr wirken vielversprechend, zumal der 20-Jährige nur so vom Circuit in Texas schwärmt.

Marcel Schrötter

«Letztes Jahr bin in beim WM-lauf Austin punktelos geblieben. das war natürlich eine riesige Enttäuschung, nachdem ich 2019 so stark war und mir die Strecke grundsätzlich sehr gut liegt. Mit dem Wissen, wie schwer wir uns 2021 getan haben, blicke ich jetzt etwas nüchterner auf den US Grand Prix. Wir haben sehr viel Arbeit vor uns, um aus diesem Formtief wieder herauszukommen. In Austin müssen wir von Anfang an konzentriert arbeiten und darauf hoffen, dass alles wieder stimmig ist mit dem Motorrad. Wir müssen uns frühzeitig ein konstant starkes Setting erarbeiten und nicht erst wieder am Sonntagmorgen im Warm-Up einen Weg finden. Oberstes Ziel ist es, Schritt für Schritt zurück in die Top-10 zu kommen. Für dieses Ziel werden wir extrem hart arbeiten.»

Jeremy Alcoba

«2021 war ich zum ersten Mal in Austin. Aber schon vorher, als ich die Strecke im Fernsehen sah, hatte ich das Gefühl, dass sie mir wirklich gut gefallen könnte. Es ist eine schnelle und komplizierte Strecke, aber ich bin letztes Jahr in der Moto3 von der dritten Startposition aus ins Rennen gestartet und Sechster geworden. Ich war schneller als erwartet und glaube, Austin ist zu einer meiner Lieblingsstrecken geworden. Da ich weiß, wie groß die Unterschiede zwischen der Moto3 und der Moto2 sind, versuche ich dieses Wochenende mit geringen Erwartungen anzugehen. Aber natürlich ist es mein Ziel, alles zu geben, schnell zu sein und um Punkte zu kämpfen. Wir müssen aber realistisch sein, denn für mich wird sich jede Strecke auf dem Moto2-Motorrad irgendwie neu anfühlen.»