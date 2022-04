Jerez FP1: Bestzeit von Dixon, Schrötter auf P14

Im ersten freien Training des «Gran Premio Red Bull de España» setzte sich Aspar-Fahrer Jake Dixon 0,275 sec von der Moto2-Konkurrenz ab. Aron Canet war vier Tage nach der Hand-OP wieder im Einsatz.

Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) schraubte im FP1 der Moto2-Klasse die Bestzeit mehrmals bis auf eine 1:42,245 min nach unten. Vier Minuten vor Schluss zeigte dann aber Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) die erste 1:41er-Zeit und eroberte somit Platz 1. Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing) schob sich ebenfalls noch knapp vor Fernandez auf Platz 2.

WM-Leader Celestino Vietti (Mooney VR46) lag als Achter 0,584 sec zurück, Portimão-Sieger Joe Roberts (Italtrans) begann nur mit einem 20. Platz. Marcel Schrötter hielt sich zehn Minuten vor Schluss noch in den Top-5, das FP1 beendete der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact GP Team schließlich auf dem 14. Rang (+ 0,771 sec).

Aron Canet (Flexbox HP 40) zog sich beim Massen-Crash in Portimão eine kleine Fraktur an der linken Speiche zu, die am Montag mit zwei Schrauben fixiert wurde. In Jerez schwang er sich dennoch schon auf seine Kalex, er beendete das FP1 mit einer Sekunde Rückstand auf P15.

Moto2-Ergebnis, Jerez, FP1 (29. April):

1. Dixon, Kalex, 1:41,938 min

2. Lowes, Kalex, + 0,275 sec

3. Fernandez, Kalex, + 0,307

4. Ogura, Kalex, + 0,335

5. Arenas, Kalex, + 0,348

6. Beaubier, Kalex, + 0,354

7. Acosta, Kalex, + 0,428

8. Vietti, Kalex, + 0,584

9. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,593

10. Arbolino, Kalex, + 0,597

11. Salac, Kalex, + 0,655

12. Chantra, Kalex, + 0,671

13. Ramirez, MV Agusta, + 0,752

14. Schrötter, Kalex, + 0,771

15. Alcoba, Kalex, + 0,917

16. Canet, Kalex, + 1,007



Ferner:

20. Roberts, Kalex, + 1,275