Marcel Schrötter: Plakat-Held am Sachsenring

Das deutsche Moto2-Ass Marcel Schrötter ziert an der Seite der MotoGP-Stars Miller, Mir und Quartararo das offizielle Plakat für den Sachsenring-Grand Prix im Juni.

Für Liqui Moly-IntactGP-Fahrer Marcel Schrötter läuft es nach einem harzigen Start in das Jahr 2022 aktuell sehr gut. Der 29-jährige Pflugdorfer sicherte sich in den ersten drei Saisonrennen nur zehn WM-Punkte. Zuletzt legte er im extrem unruhigen Feld aber die Ränge 4, 4 und 5 nach und belegt in der Moto2-WM-Tabelle mit 47 Punkten bereits Rang 6.

Am Sonntag wetzte «Celly» in Jerez de la Frontera sogar von Startplatz 18 auf Rang 5. Im Ziel fehlten ihm fünf Sekunden auf das Podium. Seine Leistungen werden nun auch in der Heimat belohnt. Schrötter ziert das offizielle Plakat für den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland von 17. bis 19. Juni.

Dort lächelt Schrötter formatfüllend zu den Fans. Darunter sind die Action-Fotos von Best Buddy Jack Miller, MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo und Joan Mir zu sehen. Das offizielle Plakat ist ab sofort gratis im Büro auf dem Sachsenring erhältlich.

Die Motorrad-Fans können sich das Poster dann auch am Ring-Wochenende von Schrötter persönlich signieren lassen. Der Termin für die Autogrammstunde mit dem einzigen deutschen permanenten Grand Prix-Star wird noch bekanntgegeben.

Schrötter selbst ist voll motiviert – gibt bereits wieder Vollgas. Der Bayer war unmittelbar nach Jerez schon wieder auf dem Motocross-Bike und übte auf tiefem Boden für die nächsten GP-Klassiker in Le Mans und Mugello.

Mit der Outdoor-Griller-Firma «Pit Boss» hat Schrötter auch einen neuen Partner. Die Firma "Pit Boss Europe" unterstützt auch den britischen Moto2-Kollegen Sam Lowes sowie den TV-Experten Alex Hofmann.

Tickets für den Liqui Moly Motorrad Grand Prix von Deutschland gibt es unter: www.adac-motorsport.de/motogp-sachsenring/tickets

Moto2-Ergebnis, Jerez (1. Mai):

1. Ai Ogura, Kalex, 23 Rdn in 39:16,357 min (= 155,4 km/h)

2. Aron Canet, Kalex, + 2,509 sec

3. Tony Arbolino, Kalex, + 3,669

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 5,358

5. Marcel Schrötter, Kalex, + 9,249

6. Celestino Vietti, Kalex, + 12,122

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 13,918

8. Joe Roberts, Kalex, + 14,064

9. Albert Arenas, Kalex, + 18,980

10. Jorge Navarro, Kalex, + 27,767

11. Alessandro Zaccone, Kalex, + 31,536

12. Jeremy Alcoba, Kalex, + 33,308

13. Stefano Manzi, Kalex, + 33,635

14. Barry Baltus, Kalex, + 33,751

15. Lorenzo Dalla Porta, + 33,836

Fahrer-WM Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Vietti 100 Punkte. 2. Ogura 81. 3. Arbolino 70. 4. Canet 69. 5. Roberts 57. 6. Schrötter 47. 7. Chantra 45. 8. Navarro 45. 9. A. Fernandez 44. 10. Lowes 35. 11. Bendsneyder 34. 12. Dixon 32. 13. Arenas 29. 14. Alcoba 28. 15. Acosta 20. 16. Aldeguer 18. 17. Gonzalez 16. 18. Beaubier 16. 19. Baltus 15. 20. Fenati 7. 21. Rodrigo 6. 22. Zaccone 6. 23. Ramirez 5. 24. Kubo 4. 25. Salac 4. 26. Kelly 3. 27. Manzi 3. 28. Dalla Porta 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 150 Punkte. 2. Boscoscuro 20. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 126 Punkte. 2. Flexbox HP40, 114. 3. Elf Marc VDS Racing 105. 4. Mooney VR46 Racing 100. 5. Liqui Moly Intact GP 75. 6. Red Bull KTM Ajo 64. 7. Autosolar GASGAS Aspar 61. 8. Italtrans Racing 58. 9. Pertamina Mandalika SAG 40. 10. Lightech Speed up 25. 11. Yamaha VR46 Master Camp 23. 12. American Racing 19. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 10. 15. MV Agusta Forward 5.