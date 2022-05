Celestino Vietti: WM-Führung auf Umwegen verteidigt

Das Spitzenduo der Moto2-WM erlebte am vergangenen Wochenende in Le Mans keinen einfachen «Shark Grand Prix de France», betrieb aber Schadensbegrenzung. Vor Mugello trennen Celestino Vietti und Ai Ogura 16 Punkte.

Während Augusto Fernández in Le Mans erstmals seit Misano 2019 wieder einen GP-Sieg einfuhr, erlebte vor allem WM-Leader Celestino Vietti ein turbulentes Rennen. Schon am Samstag hatte er überraschend den Q2-Einzug verpasst. Von Startplatz 19 arbeitete sich der 20-jährige Italiener zwar in die Nähe der Top-10 nach vorne, ein Ausritt durch das Kiesbett der Garage Vert warf ihn zwischenzeitlich aber wieder bis auf Rang 19 zurück. Seine Aufholjagd in der zweiten Rennhälfte brachte ihm am Ende noch den achten Platz ein.

«Ich bin nicht ganz glücklich mit dem Rennen», seufzte der VR46-Schützling. «Ich habe viele Positionen gutgemacht, ich war schnell, aber ich habe am Start einen Fehler gemacht und zur Hälfte des Rennens einen Ausritt eingebaut. Das war keine Hilfe. Es ist schade für das Team, die Jungs haben großartig gearbeitet. Ich hätte im Klassement weiter vorne sein können – vielleicht nicht auf dem Podium, aber ein paar Punkte mehr waren mit Sicherheit drin.»

Immerhin: Weil auch Jerez-Sieger Ai Ogura Mühe hatte, schmolz sein Vorsprung nur um drei Zähler auf 16 Punkte.

«Das Rennen war schwierig für mich», gestand der 21-jährige Japaner aus dem Honda Team Asia. «Ich konnte vom Start weg nicht mit der Spitze mitgehen. Die Pace war einfach nicht vorhanden, mir fehlte etwas das Gefühl und ich konnte nicht schneller sein. Trotzdem schafften wir Platz 5. Das ist kein schlechtes Ergebnis nach diesem harten Wochenende. Mugello ist eine andere Art von Strecke. Wir werden sehen, was dort passiert», verwies er auf Viettis Heimrennen (27. bis 29. Mai).

Übrigens: Aron Canet ist dem Duo auf den Fersen. Der Spanier aus dem Pons Team liegt nach zuletzt zwei zweiten Plätzen in Folge überschaubare 19 Punkte hinter Vietti und nur noch drei Zähler hinter Ogura.

Moto2-Ergebnis, Le Mans (15. Mai):

1. Augusto Fernandez, Kalex, 25 Rdn in 40:31,726 min (= 154,8 km/h)

2. Aron Canet, Kalex, + 3,746 sec

3. Somkiat Chantra, Kalex, + 4,628

4. Cameron Beaubier, Kalex, + 4,745

5. Ai Ogura, Kalex, + 15,376

6. Marcel Schrötter, Kalex + 17,547

7. Joe Roberts, Kalex, + 19,035

8. Celestino Vietti, Kalex, + 19,854

9. Jorge Navarro, Kalex, + 20,766

10. Stefano Manzi, Kalex, + 20,879

11. Manuel Gonzalez, Kalex, + 21,381

12. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 23,892

13. Jeremy Alcoba, Kalex, + 26,881

14. Bo Bendsneyder, Kalex, + 26,952

15. Filip Salac, Kalex, + 32,063

Moto2-Fahrer-WM nach 7 von 21 Grand Prix:

1. Vietti 108 Punkte. 2. Ogura 92. 3. Canet 89. 4. Arbolino 70. 5. A. Fernandez 69. 6. Roberts 66. 7. Chantra 61. 8. Schrötter 57. 9. Navarro 52. 10. Bendsneyder 36. 11. Lowes 35. 12. Dixon 32. 13. Alcoba 31. 14. Beaubier 29. 15. Arenas 29. 16. Gonzalez 21. 17. Acosta 20. 18. Aldeguer 18. 19. Baltus 15. 20. Manzi 9. 21. Fenati 7. 22. Rodrigo 6. 23. Zaccone 6. 24. Dalla Porta 5. 25. Ramirez 5. 26. Salac 5. 27. Kubo 4. 28. Kelly 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 175 Punkte. 2. Boscoscuro 20. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia, 153 Punkte. 2. Flexbox HP40, 141. 3. Mooney VR46 Racing 108. 4. Elf Marc VDS Racing 105. 5. Red Bull KTM Ajo 89. 6. Liqui Moly Intact GP 88. 7. Italtrans Racing 71. 8. Inde GASGAS Aspar 61. 9. Pertamina Mandalika SAG 42. 10. Yamaha VR46 Master Camp 34. 11. American Racing 32. 12. Lightech Speed up 25. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 11. 15. MV Agusta Forward 5.