Sachsenring Classic mit Toni Mang und Jon Ekerold

Vom 15. bis 17. Juli 2022 kommt es im Rahmen des beliebten ADAC Sachsenring Classic auf dem GP-Kurs in Hohenstein-Ernsttahl zum Wiedersehen mit den Stars und Idolen des Motorsports.

Große Namen wie Kevin Schwantz und Freddie Spencer hatten sich bereits angekündigt, das Teilnehmerfeld der ADAC Sachsenring Classic wurde aber noch einmal erweitert: Toni Mang geht er in der Legendenklasse an den Start.

Mang kürte sich in den 1980er-Jahren zum fünffachen Motorrad-Weltmeister: Er setzte sich zweimal in der 350er-Klasse und dreimal bei den 250ern durch. Der Bayer hatte einen ungewöhnlichen Weg in den Motorsport, der ihn aber nicht daran hinderte der erfolgreichste deutsche Solo-Motorrad-Straßenrennfahrer zu werden. Seine sportliche Karriere begann Mang als Deutscher- und Junioren-Europameister im Skibob. Als Mechaniker baute er gemeinsam mit Sepp Schlögl und Alfons Zender außerdem seine SMZ-Rennmaschine, mit der er als deutscher Meister seine Motorsportkarriere erfolgreich startete.

Ebenfalls in der Legendenklasse findet sich auch einer der größten Widersacher Mangs: Jon Ekerold. Der extrem risikobereite und leider oft verletzte Pilot machte die GP-Saison 1980 zu einer der spannendsten der Geschichte. Im entscheidenden sechsten WM-Lauf auf dem Nürburgring setzte sich der Südafrikaner knapp durch und holte sich den Titel.

Zu solchen engen Duellen wird es bei den Präsentationsfahrten vom 15. bis 17 Juli sicher nicht mehr kommen, dafür können sich Idole und Fans näher austauschen als in der Vergangenheit.

Im Rahmen der ADAC Sachsenring Classic 2022 werden auch Fahrer und Maschinen der Pro Superbike auf dem Sachsenring gastieren. Das Revival findet nun bereits das dritte Mal nach 2014 und 2015 statt, dennoch ist dennoch etwas besonders. Durch die Pandemie bedingt konnte das 30-jährige Serien-Jubiläum im Vorjahr nicht gefeiert werden, dies soll nun ihm Rahmen der Classic nachgeholt werden.

Im Sattel der Superbike-Klasse sind mit Christer Lindholm, Jochen Schmid und Edwin Weibel die erfolgreichsten Pro Superbike-Piloten der Geschichte mit von der Partie.

Tickets zur Veranstaltung unter dem Motto «Motorsport zum Anfassen» sowie weitere Informationen gibt es online unter www.sachsenring-classic.de.