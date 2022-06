Jorge Navarro und Michelle Neukirchen: Heirat im Juli

Michelle Neukirchen unterstützt Jorge Navarro stets in der Pons-Box

Der spanische Moto2-Star Jorge Navarro und die Deutsche Michelle Neukirchen werden sich im Juli in der Heimat des Rennfahrers das Ja-Wort geben.

Der Sachsenring-Grand Prix war für Jorge Navarro der sprichwörtlich gebrauchte Tag. Der Spanier aus der Pons-Truppe stürzte nach einem enttäuschenden Qualifying (21.) bereits früh im Rennen. In Assen sicherte sich Navarro zwar mit Startplatz 6 eine starke Ausgangslage, das Rennen endete aber mit einem enttäuschenden zwölften Rang. Der 26-Jährige klagte anschließend frustriert über Vibrationen in jeder Kurve.

In der Moto2-WM liegt der zweifache Moto3-Grand Prix-Sieger als Elfter deutlich hinter seinem Teamkollegen Aron Canet zurück, obwohl dieser die Dutch TT wegen anhaltendem Nasenbluten abbrechen musste.

Nach dem Assen-Grand Prix wartet auf Navarro aber definitiv ein freudiges Ereignis. Navarro wird nämlich seine langjährige deutsche Freundin Michelle Neukirchen heiraten. Das Paar lebt bereits gemeinsam in Navarros Wahlheimat Andorra.

Michelle Neukirchen ist die Tochter des ehemaligen zweifachen deutschen Meisters Matthias Neukirchen. Die Familie betreibt ein Motorradgeschäft und stammt aus Großheubach in der Nähre von Frankfurt. Am Sachsenring war kürzlich Vater Neukirchen natürlich auch selbst zu Gast – auch Michelles jüngere Schwester war mit dabei.

«Eine Tochter reicht aber als Frau eines Rennfahrers», lachte Vater Neukirchen verschmitzt. «Michelle ist ja selber sehr erfolgreich Trail gefahren. Ich komme ja aus dem Trial-Sport. Anfangs war es für mich als Vater natürlich bitter, dass Michelle plötzlich ihre erfolgreiche Trial-Karriere so plötzlich beendet hat.»

So ganz beendet hat die Tochter das Kapitel Motorräder aber doch noch nicht. Matthias Neukirchen, der für Kawasaki in der IDM tätig ist, dazu: «Sie fährt jetzt immer wieder mit den WM-Jungs in Andorra Trial und kann ihnen da schon einiges zeigen.»

Übrigens: Die Hochzeit mit Jorge Navarro könnte eine «heiße» Party werden, was das Klima betrifft, denn als Ort der Eheschließung wurde mit Valencia die Heimat des Bräutigams festgelegt.

Fahrer-WM Stand nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Vietti 146 Punkte. 2. A. Fernandez 146. 3. Ogura 145. 4. Canet 116. 5. Arbolino 104. 6. Roberts 97. 7. Schrötter 88. 8. Dixon 76. 9. Acosta 75. 10. Chantra 69. 11. Navarro 66. 12. Bendsneyder 55. 13. Lowes 51. 14. Arenas 45. 15. Beaubier 40. 16. Gonzalez 39. 17. Aldeguer 37. 18. Lopez 35. 19. Alcoba 33. 20. Baltus 16. 21. Salac 14. 22. Dalla Porta 10. 23. Manzi 9. 24. Fenati 7. 25. Rodrigo 6. 26. Zaccone 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 275 Punkte. 2. Boscoscuro 57. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 221 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 214. 3. Flexbox HP40 178. 4. Elf Marc VDS Racing 155. 5. Mooney VR46 Racing 146. 6. Inde GASGAS Aspar Team 121. 7. Liqui Moly Intact GP Team 121. 8. Italtrans Racing 107. 9. MB Conveyors Speed up 79. 10. Pertamina Mandalika SAG 61. 11. Yamaha VR46 Master Camp 52. 12. American Racing 43. 13. Gresini Racing 20. 14. RW Racing GP 16. 15. MV Agusta Forward 5.