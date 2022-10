Jubel in Aragón: Lukas Tulovic ist Europameister!

Bereits beim drittletzten Rennen sicherte sich Lukas Tulovic (22) heute in Aragón mit dem fünften Saisonsieg den Titel in der Moto2-EM.

Lukas Tulovic sicherte sich am Sonntagvormittag in Aragón den Sieg im ersten der beiden heutigen Moto2-EM-Rennen. Der Kalex-Fahrer aus dem Liqui Moly-Intact-GP-Team besiegte den Australier Senna Agius nach 16 Runden um 5,993 Sekunden. Auf Platz 3 landete Xavier Cardelús.

Und da sich der bisherige EM-Zweite Alex Escrig vor einer Woche bei Testfahrten auf dem MotorLand Aragón eine langwierige Handverletzung zugezogen hat und die beiden EM-Läufe an diesem Sonntag nicht bestreiten kann, brauchte der Eberbacher bei den letzten drei WM-Rennen nur 22 Punkte zum Titelgewinn.

Tulovic erhöhte sein Konto mit dem Sieg heute in Aragón von 180 auf 205 Punkte – und konnte deshalb als erster deutscher Rennfahrer den Gewinn der Moto2-Europameisterschaft feiern.

Es ist gleichzeitig der zweite Meistertitel für die Liqui-Moly-Mannschaft im zehnten Bestandsjahr – nach dem MotoE-Weltcup-Titel durch Domi Aegerter vor fünf Wochen in Misano.

In der kommenden Saison wird der 22-jährige Tulovic gemeinsam mit Darryn Binder im Moto2-Rennstall aus Memmingen die Weltmeisterschaft bestreiten.

Der Nachwuchsfahrer hat mit 17 Jahren in Jerez bei Kiefer Racing in der Moto2-WM debütiert, als sich Domi Aegerter verletzte. Jetzt kehrt er über den MotoE-Weltcup und die Moto2-EM wieder in die Weltmeisterschaft zurück.

Die Performance in der EM kann sich sehen lasen: Fünf Siege und vier zweite Plätze hat Lukas 2022 bisher errungen.

Dabei stand seine Rennfahrer-Karriere vor zwei Jahren auf der Kippe. Er ließ sich damals zum Streifenpolizisten ausbilden, um ein sicheres Einkommen zu haben.

Aber jetzt gelang dem deutschen Talent sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg die Rückkehr in die Weltmeisterschaft.

Der Moto2-Europameister wird 2023 der einzige deutsche Stammfahrer im GP-Sport sein, denn Marcel Schrötter geht mit MV Agusta in die Supersport-WM.

EM-Stand (nach neun von elf Rennen)

1. Tulovic 205 Punkte. 2. Agius 146. 3. Escrig 140. 4. Toledo 106. 5. Cardelús 85.