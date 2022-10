Liqui Moly bleibt Exklusivpartner der Moto2 und Moto3

Liqui Moly baut die Zusammenarbeit mit der MotoGP-Vermarktungsgesellschaft Dorna für fünf Jahre aus. Als exklusiver Partner der Moto2 und Moto3 und Namensgeber des Sachsenring-GP bleibt die Firma im Paddock vertreten.

Bis einschließlich 2027 bleibt das deutsche Unternehmen Liqui Moly exklusiver Partner der Moto2- und Moto3-Klasse in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Alle Bikes in den beiden Kategorien werden weiterhin mit Schmierstoffen des Ulmer Traditionsunternehmens versorgt und ausgestattet.

Für Liqui Moly ist die Partnerschaft, die am Montag von der Dorna öffentlich bestätigt wurde, ein wichtiger Baustein in ihrem Marketingkonzept für Schmierstoffe und Öle im Bereich des Motorradmarktes. Neben der Partnerschaft für die beiden kleinen WM-Klassen wurde auch bestätigt, dass das Unternehmen weiterhin der Namensgeber des Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring bleibt. Die 1957 gegründete Firma bleibt ebenfalls bis 2027 Hauptsponsor des Moto2-Teams Liqui Moly Intact GP.

«Unsere Rolle als exklusiver Schmiermittel-Hersteller für die Moto2- und Moto3-Klassen wurde ein wichtiger Teil unserer Marketingstrategie für Zweirad-Produkte. Wir sind stolz darauf, die Spezifikationen mit einem Öl zu erfüllen, das jeder für sein Bike aus dem Regal kaufen kann», betonte Peter Baumann, Marketing Director bei Liqui Moly. «Es ist logisch, dass wir unseren bestehenden Vertrag bis inklusive 2027 verlängern und auch weiterhin Partner und Namensgeber für den ‚Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland‘ bleiben.»

Dorna-Sportdirektor Carlos Ezpeleta freute sich ebenfalls über die Verlängerung der Partnerschaft. «Es sind immer großartige Nachrichten, eine Vereinbarung mit einem langjährigen Partner auszuweiten. Und das trifft in diesem Fall sehr zu, da Liqui Moly sowohl als Schmierstofflieferant für Moto2 und Moto3 als auch als Titelsponsor des Großen Preises von Deutschland bestätigt wurde», so der Spanier.

«Moto2 und Moto3 stand nie besser da und wir freuen uns sehr, weiterhin mit all den Partnern zusammenzuarbeiten, die bereits so viel zu diesem Erfolg beigetragen haben. Die Bestätigung weiterer fünf Jahre Zusammenarbeit mit Liqui Moly ist ein großes Plus für Moto2, Moto3 und die Meisterschaft als Ganzes», erklärte Ezpeleta.