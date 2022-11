Celestino Vietti (DNF): Long-Lap-Strafe für 2023

Celestino Vietti hat beim Moto2-Rennen in Valencia die Anweisungen der Streckenposten missachtet und erhält für das nächste Rennen eine doppelte Long-Lap-Strafe.

Die Saison 2022 nahm für Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team) bereits während des Rennens mit dem dritten Ausfall in Folge kein gutes Ende. Für den Italiener kommt es aber nach dem Valencia-Finale gar noch bitterer.

Denn Vietti hat nach seinem Sturz nicht nur die Anweisungen der Streckenposten missachtet, sondern auch nicht in der vorgesehenen Zeit auf die Spiegelei-Flagge reagiert.

Damit hat der Mooney-VR46-Pilot Regelung 1.22.2 der «FIM World Championship Grand Prix Regulations» verletzt, die besagt: «Die Flagge informiert den Fahrer, dass das Motorrad ein mechanisches Problem hat und eine Gefahr für den Piloten oder weitere Teilnahmer darstellt, weshalb der Pilot unverzüglich die Strecke verlassen muss. Der Fahrer darf nicht wieder auf die Strecke auffahren, außer ein Offizieller genehmigt dies.»

Die Folge: Eine doppelte Long-Lap-Penalty beim nächsten Rennen, was bei Vietti der Moto2-Auftakt in der Saison 2023 sein dürfte, wo er für Fantic Motor an den Start gehen wird.

Gemäß dem Artikel 3.4.2 ist die Entscheidung der Rennleitung nicht anfechtbar.

Moto2-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Acosta, Kalex, 25 Rdn in 39:52,413 min (= 150,6 km/h)

2. Augusto Fernández, Kalex, + 1,232 sec

3. Arbolino, Kalex, + 10,163

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 14,407

5. Arenas, Kalex, + 18,904

6. Gonzalez, Kalex, + 20,554

7. Dixon, Kalex, + 21,244

8. Alcoba, Kalex, + 25,868

9. Agius, Kalex, + 33,763

10. Schrötter, Kalex, + 35,177

11. Bendsneyder, Kalex, + 35,598

12. Gomez, Kalex, + 36,336

13. Salac, Kalex, + 38,942

14. Dalla Porta, Kalex, + 41,710

15. Roberts, Kalex, + 45,238





Moto2-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1. Augusto Fernández 271,5 Punkte. 2. Ogura 242. 3. Canet 200. 4. Arbolino 191,5. 5. Acosta 177. 6. Dixon 168,5. 7. Vietti 165. 8. Lopez 155,5. 9. Roberts 131. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 123,5. 12. Arenas 90. 13. Bendsneyder 87. 14. Navarro 83. 15. Aldeguer 80. 16. Gonzalez 76. 17. Beaubier 73. 18. Alcoba 72. 19. Lowes 55. 20. Salac 45. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 21. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Agius 7. 27. Fenati 7. 28. Rodrigo 6. 29. Kelly 5,5. 30. Ramirez 5. 31. Gomez 4. 32. Hada 3,5. 33. Pasini 1.





Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 477,5 Punkte. 2 Boscoscuro 200,5. 3. MV Agusta 5.





Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 448,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 287. 4. GASGAS Team Aspar 258,5. 5.Elf Marc VDS Racing 253,5. 6. Beta Tools Speed up 242,5. 7. Liqui Moly Intact GP Team 195,5. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Italtrans Racing 152. 10. Pertamina Mandalika SAG 96,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 92,5. 12. American Racing 78,5. 13. Gresini Racing 54. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.