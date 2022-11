Pedro Acosta (KTM): «Nicht bereit für die MotoGP»

Für Pedro Acosta stand früh in der Saison fest, dass er auch 2023 in der Moto2 starten wird. Der 18-jährige Spanier erhielt zwar im vergangenen Mai ein Angebot von einem MotoGP-Team, lehnte dieses allerdings ab..

Pedro Acosta gilt als eines der größten Talente in der Motorrad-Weltmeisterschaft und stellte dies bereits vor seinem Aufstieg in die Moto2 unter Beweis. Denn im zarten Alter von 15 Jahren startete der Spanier in der Saison 2019 im Red Bull Rookies-Cup und wurde auf Anhieb Vizemeister. Eine Saison später verließ Acosta mit dem Cupsieg in der Tasche diese Nachwuchsserie in Richtung Moto3-WM, in der der Red-Bull-KTM-Ajo-Pilot mit sechs Laufsiegen im Rookie-Jahr Weltmeister wurde. Seine Moto2-Debütsaison schloss der Youngster zwar auf Gesamtrang 5 ab, er gewann allerdings drei Mal und avancierte zum besten Rookie.

Es lag praktisch auf der Hand, dass Acosta für 2023 zu den MotoGP-Kandidaten gehörte. Auch wenn er in seinem Geburtstagsmonat Mai ein Angebot von einem MotoGP-Team erhielt und damit der Weg in die Königsklasse geebnet war, schlug der Moto2-Fahrer dieses aus. Gegenüber Diario de Jerez betonte der 18-Jährige: «Ich hätte in die MotoGP aufsteigen können, aber ich fühlte mich nicht bereit dazu. Ich sehe den Mehrwert nicht, einfach nur aufzusteigen und dabei ein Jahr meines Lebens zu verlieren. Ich denke, dass alles im Leben seinen richtigen Zeitpunkt hat, und in meinem Fall war es einfach nicht der richtige Zeitpunkt für den Aufstieg in die MotoGP. Ich muss mich in der Moto2 weiter verbessern, bevor ich aufsteigen kann.»

Damit wird Acosta in der Saison 2023 in der Moto2 auf Titeljagd gehen, so viel steht fest. Der KTM-Nachwuchspilot merkte gegenüber der spanischen Tageszeitung weiter an: «Das Angebot kam zu einem Zeitpunkt, als ich vier Rennen punktelos geblieben und ich noch ohne Podestplatzierung war. Abgesehen davon war ich nur in Le Mans konkurrenzfähig. Aber von dem Moment an wurde alles besser. Ich habe in Mugello gewonnen, den sechsten Platz in Montmeló und den zweiten Platz in Deutschland eingefahren. Abgesehen von Thailand und Malaysia habe ich alle Rennen seit Mugello in den Top-7 beendet.»

Ganz abgeneigt ist Acosta der MotoGP natürlich nicht, denn am morgigen Sonntag wird der Youngster in Jerez die KTM RC16 testen – in Begleitung von MotoGP-Testfahrer Dani Pedrosa.

Moto2-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Acosta, Kalex, 25 Rdn in 39:52,413 min (= 150,6 km/h)

2. Augusto Fernández, Kalex, + 1,232 sec

3. Arbolino, Kalex, + 10,163

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 14,407

5. Arenas, Kalex, + 18,904

6. Gonzalez, Kalex, + 20,554

7. Dixon, Kalex, + 21,244

8. Alcoba, Kalex, + 25,868

9. Agius, Kalex, + 33,763

10. Schrötter, Kalex, + 35,177

11. Bendsneyder, Kalex, + 35,598

12. Gomez, Kalex, + 36,336

13. Salac, Kalex, + 38,942

14. Dalla Porta, Kalex, + 41,710

15. Roberts, Kalex, + 45,238

Moto2-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1. Augusto Fernández 271,5 Punkte. 2. Ogura 242. 3. Canet 200. 4. Arbolino 191,5. 5. Acosta 177. 6. Dixon 168,5. 7. Vietti 165. 8. Lopez 155,5. 9. Roberts 131. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 123,5. 12. Arenas 90. 13. Bendsneyder 87. 14. Navarro 83. 15. Aldeguer 80. 16. Gonzalez 76. 17. Beaubier 73. 18. Alcoba 72. 19. Lowes 55. 20. Salac 45. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 21. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Agius 7. 27. Fenati 7. 28. Rodrigo 6. 29. Kelly 5,5. 30. Ramirez 5. 31. Gomez 4. 32. Hada 3,5. 33. Pasini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 477,5 Punkte. 2 Boscoscuro 200,5. 3. MV Agusta 5.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 448,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 287. 4. GASGAS Team Aspar 258,5. 5.Elf Marc VDS Racing 253,5. 6. Beta Tools Speed up 242,5. 7. Liqui Moly Intact GP Team 195,5. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Italtrans Racing 152. 10. Pertamina Mandalika SAG 96,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 92,5. 12. American Racing 78,5. 13. Gresini Racing 54. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.