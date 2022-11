Überraschung: Pedro Acosta testet KTM RC16 in Jerez

Bei Red Bull KTM gehört es zum guten Ton, dass talentierte Moto2-Asse frühzeitig die MotoGP-Maschine probefahren dürfen. Jetzt ist es bei Pedro Acosta so weit.

Brad Binder durfte die KTM RC16 während seiner Moto2-Laufbahn 2019 bereits im Juli in Brünn testen, ehe er 2020 als Moto2-Vizeweltmeister im Werksteam in die Königsklasse aufstieg – und gleich das dritte MotoGP-Rennen in Brünn überraschend gewann.

Auch letztes Jahr bekamen Remy Gardner und Raúl Fernandez im Tech3-KTM-Team bereits Mitte September in Misano einen Tag Gelegenheit, sich mit der KTM RC16 anzufreunden, obwohl sie sich damals noch um die Plätze 1 und 2 in der Mittelgewichtsklasse stritten.

Jetzt plant KTM in der MotoGP ein erstes Kennenlernen mit dem 18-jährigen Pedro Acosta, dem Moto3-Weltmeister von 2016, der 2022 im Red Bull KTM-Ajo-Team als bester Rookie drei Rennen gewonnen und auch den Valencia-GP für sich entschieden hat.

Das MotoGP-Testverbot hat für Acosta keine Gültigkeit, weil nur für Stammfahrer gilt und der Spanier 2023 weiter in der Moto2 fahren wird. Der neunfache GP-Sieger aus Murcia wird MotoGP-Testfahrer Dani Pedrosa (37) demnächst zu einem RC16-Test nach Jerez begleiten und eine KTM des Jahrgangs 2022 steuern – also Belohnung für die erfolgreichen letzten zwei Jahre.

So eine Testfahrt muss allerdings von Race Director Mike Webb genehmigt werden, auch wenn Acosta nicht für seine WM-Kategorie von 2023 trainiert.