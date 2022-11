Triumph Triple Trophy: Jeremy Alcoba gewinnt Motorrad

Seit 2020 wird die Triumph Triple Trophy ausgetragen. Nach den Marco Bezzecchi und Raúl Fernández darf sich nun Jeremy Alcoba über den Gewinn einer einmaligen Triumph Street Triple RS 765 ccm freuen.

Der Spanier Alcoba, der in der Saison 2022 im Team von Liqui Moly Intact GP sein erstes Moto2-Jahr absolvierte, belegte zwar in der WM-Wertung lediglich Rang 18 und lag in der Rookie-Wertung auf Position 4. Er gewann aber aufgrund seiner Erfolge in der Triumph Triple Trophy eine Triumph Triple RS 765 ccm mit einem speziellen Design.

Doch was genau stellt diese Sonderwertung in der Moto2 dar und wie funktioniert sie? Eingeführt wurde die Triumph Triple Trophy im Jahr 2020. Der Pilot, der die höchste Geschwindigkeit an einem Wochenende erreichte, erhielt sieben Punkte. Für die Pole-Position gab es sechs Zähler und für die schnellste Rennrunde wurden fünf Punkte vergeben.

Seit 2022 hat sich allerdings ein Kriterium geändert. Denn für den Top-Speed wurden keine Punkte mehr vergeben, stattdessen bekommt jetzt jener Pilot 7 Punkte, der während eines Rennens die meisten Positionen wettmachen konnte. 6 Lunkte werden für die Pole-Posotion verteilt, 5 für den Piloten mit der schnellsten Rennrunde.

Doch auch wenn Alcoba am Ende vor seinem schärfsten Verfolger Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team) siegte, trennten die beiden Piloten nur vier Punkte.

Der 21-jährige Alcoba, der der den Gewinn der TTT-Wertung vor heimischer Kulisse auf dem Circuit Ricardo Tormo fixierte, heimste 42 Punkte ein, Vietti nur 38. Moto2-Weltmeister Augusto Fernández, der 2023 für Tech3 GASGAS Factory Racing in der MotoGP fahren wird, wurde ex-aequo Dritter mit Ai Ogura (Idemitsu Honda). Beide kassierten je 37 Punkte.

Das Triumph Triple Trophy-Ergebnis:

1. Alcoba 42. Punkte, 2. Vietti 38. 3. Augusto Fernández und Ogura, je 37. 5. Canet 28. 6. Kelly und Hada, je 21. 8. Aldeguer 19.

«Ich bin sehr froh über den Gewinn dieser Trophäe, denn ich habe das nicht erwartet», stellte Jeremy Alcoba fest. «Aber irgendwann habe ich entdeckt, dass ich in der Triumph Triple Trophy dauernd Punkte sammle. Daraufhin habe ich mich stärker darauf konzentriert. Jetzt bin ich super happy über diesen tollen Preis.»

Moto2-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Acosta, Kalex, 25 Rdn in 39:52,413 min (= 150,6 km/h)

2. Augusto Fernández, Kalex, + 1,232 sec

3. Arbolino, Kalex, + 10,163

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 14,407

5. Arenas, Kalex, + 18,904

6. Gonzalez, Kalex, + 20,554

7. Dixon, Kalex, + 21,244

8. Alcoba, Kalex, + 25,868

9. Agius, Kalex, + 33,763

10. Schrötter, Kalex, + 35,177

11. Bendsneyder, Kalex, + 35,598

12. Gomez, Kalex, + 36,336

13. Salac, Kalex, + 38,942

14. Dalla Porta, Kalex, + 41,710

15. Roberts, Kalex, + 45,238

Moto2-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1. Augusto Fernández 271,5 Punkte. 2. Ogura 242. 3. Canet 200. 4. Arbolino 191,5. 5. Acosta 177. 6. Dixon 168,5. 7. Vietti 165. 8. Lopez 155,5. 9. Roberts 131. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 123,5. 12. Arenas 90. 13. Bendsneyder 87. 14. Navarro 83. 15. Aldeguer 80. 16. Gonzalez 76. 17. Beaubier 73. 18. Alcoba 72. 19. Lowes 55. 20. Salac 45. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 21. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Agius 7. 27. Fenati 7. 28. Rodrigo 6. 29. Kelly 5,5. 30. Ramirez 5. 31. Gomez 4. 32. Hada 3,5. 33. Pasini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 477,5 Punkte. 2 Boscoscuro 200,5. 3. MV Agusta 5.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 448,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 287. 4. GASGAS Team Aspar 258,5. 5.Elf Marc VDS Racing 253,5. 6. Beta Tools Speed up 242,5. 7. Liqui Moly Intact GP Team 195,5. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Italtrans Racing 152. 10. Pertamina Mandalika SAG 96,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 92,5. 12. American Racing 78,5. 13. Gresini Racing 54. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.