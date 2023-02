Motorrad Messe Leipzig: Tulovic wirbt für Sachsenring

Nach drei Jahren Corona-Maßnahmen-bedingter Pause öffnete am vergangenen Wochenende endlich auch die Motorrad Messe Leipzig ihre Pforten. Klar, dass im Sachsenland das Thema Motorsport eine Rolle spielte.

Drei Jahre lang mussten die Zweiradfans auf die Motorrad Messe Leipzig verzichten. Sitzproben, Benzingespräche, Neuheiten, Bekleidung, Shows – all das haben sie offensichtlich vermisst. An diesem Wochenende konnten die Zweiradfans nun endlich von Freitag bis Sonntag wieder in die Leipziger Messe strömen und sich vollumfänglich über alles informieren, was ihr Herz begehrt.

Nicht nur die neuesten Roller, 125er und schweren Maschinen sowie alles in Sachen Bekleidung und Zubehör konnte begutachtet werden, sondern auch viele Clubs und Motorsportveranstalter warben für ihre Events in diesem Jahr. So auch der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring, der vom 16. bis 18. Juni stattfinden wird.

In diesem Zusammenhang machte auch der neue und einzige deutsche Permanentstarter in der Motorrad-WM, Moto2-Pilot Lukas Tulovic, den Fans seine Aufwartung und schrieb fleißig Autogramme. Bei seinem Bühnenauftritt erklärte er gegenüber dem Messechef und Moderator Thomas Deitenbach, dass er sich sehr auf sein nächstes Heimspiel freue und mit besseren Voraussetzungen im Team Liqui Moly Husqvarna Intact GP die Fans sowie natürlich auch sich selbst mit einem deutlich besseren Ergebnis als Platz 24 im Jahr 2019 beglücken will.

Für nervenkitzelnde Unterhaltung sorgten die regelmäßigen Shows der Circus Trial Tour mit Fred Crosset und Samuele Zuccali, die beiden Internationalen Deutschen Supermoto Meister 2022, Jan Deitenbach (S1) und Eddy Frech (S2), sowie Dennis Jansens Motorrad-Stuntshows, die Letzteren jeweils im Außengelände der Messe.

Für die Besucher bot das neue Konzept mit einer kombinierten Messe ein besonderes Erlebnis. Mit ihrer Eintrittskarte konnten sie gleichzeitig die Haus-Garten-Freizeit und die Mitteldeutsche Handwerksmesse besuchen. So mischten sich Motorradfans mit den Interessenten der Freizeit- und Lebensthemen. Umgekehrt informierten sich viele Besucher der anderen Messen an den Ständen der Motorrad Messe Leipzig zum Beispiel über die Möglichkeit, dank leichterer Führerscheinregelungen einen E-Roller oder eine 125er im Renn-Look zu fahren.

Die Aussteller zeigten sich sehr zufrieden mit dem Neustart nach der Zwangspause, ihre Erwartungen sind vielfach deutlich übertroffen worden. Der Erfolg der Leipziger Motorrad Messe zeichnete sich schon am Freitag ab, als die Messe zu «Motorrad pur» lud und exklusiv die Zweiradstände geöffnet hatten.

Letztendlich kamen 58.000 Besucher zum Neustart der Leipziger Motorrad Messe. Das neue Konzept überzeugte Aussteller wie Besucher. Deswegen legten die Veranstalter schon jetzt den Termin für 2024 fest. So öffnet die nächste Motorrad Messe Leipzig vom 9. bis 11. Februar 2024, wobei der Freitag wieder als exklusiver Zweiradfahrertag abgehalten wird.

Für Roller und Motorradthemen stehen 2024 zusätzliche Ausstellungsflächen zur Verfügung. Nach den positiven Erfahrungen des Neustarts gibt es auch zu Programmpunkten und Shows zahlreiche neue Ideen. Jetzt freuen sich die Beteiligten erst einmal auf eine abwechslungsreiche neue Motorradsaison 2023.