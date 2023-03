Jerez-Test: Pedro Acosta top, Lukas Tulovic Zehnter

Lukas Tulovic am Dienstag in Jerez

Die Moto2-WM-Teams starten mit einem privaten Test in Jerez in die Saison 2023: Am Dienstag fuhr Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) die Bestzeit, Lukas Tulovic (Husqvarna Intact GP) komplettierte die Top-10.

Mit dem zweitägigen Privattest in Jerez begann für die Moto2-Piloten am Dienstag die neue Saison, mit Pedro Acosta liegt einer der großen Titelfavoriten an der Spitze der Zeitenliste. Hinter dem Moto3-Weltmeister von 2021 reihten sich Somkiat Chantra aus dem Honda Team Asia sowie sein neuer Ajo-Teamkollege Albert Arenas ein.

Erfreulich auch der erste Tag von Lukas Tulovic: Der Moto2-Europameister und WM-Rückkehrer aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team kam am Morgen bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen rasch auf eine gute Rundenzeit und hielt sich mit 1,076 sec Rückstand bis zum Schluss auf Platz 10.

«Nach viereinhalb Monaten wieder auf die Moto2 zu steigen, war am Anfang komplett neu», erzählte der 22-jährige Eberbacher. «Ich habe mich aber doch schnell wieder eingewöhnt. Wir sind am Vormittag ganz gut auf die Zeiten gekommen, ich war lange Zeit gut in den Top-10 unterwegs. Das Team hat fantastisch gearbeitet. Am Nachmittag war es dann ein bisschen schwieriger, ich hatte auch einen kleinen Ausrutscher, das Team hat aber alles super schnell wieder hergerichtet. Am Abend müssen wir das Ganze ein bisschen analysieren und morgen geht es dann wieder von vorne los.»

Überschattet wurde der erste Testtag in Jerez vom schweren Sturz von Forward-Fahrer Alex Escrig: Der 19-jährige Spanier wurde mit Verdacht auf Knochenbrüchen an der linken Schulter und der Hüfte zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Moto3-Privattest, Jerez, Dienstag (14.3.):

1. Acosta, Kalex, 1:41,549 min

2. Chantra, Kalex, + 0,270 sec

3. Arenas, Kalex, + 0,353

4. Dixon, Kalex, + 0,689

5. Canet, Kalex, + 0,744

6. Lowes, Kalex, + 0,812

7. Lopez, Boscoscuro, + 0,934

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,967

9. Roberts, Kalex, + 0,970

10. Tulovic, Kalex, + 1,076

11. Arbolino, Kalex, + 1,090

12. Baltus, Kalex, + 1,192

13. Salac, Kalex, + 1,364

14. Alcoba, Kalex, + 1,458

15. Gonzalez, Kalex, + 1,554

16. Vietti, Kalex, + 1,600

17. Bendsneyder, Kalex, + 1,630

18. Darryn Binder, Kalex, + 1,687

19. van den Goorbergh, Kalex + 1,908

20. Dalla Porta, Kalex, + 1,943

21. Kelly, Kalex, + 2,005

22. Ramirez, Forward, + 2,092

23. Skinner, Kalex, + 2,213

24. Garcia, Kalex, + 2,234

25. Foggia, Kalex, + 2,441

26. Guevara, Kalex, + 2,508

27. Nozane, Kalex, + 2,661

28. Gomez, Kalex, + 2,677

29. Escrig, Forward, + 2,822