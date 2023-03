Jerez-Test: Lukas Tulovic glänzt mit Platz 7

Lukas Tulovic kehrt nach drei Jahren mit Umwegen über den MotoE-Weltcup und die Moto2-EM jetzt in die Moto2-WM zurück. Mit Platz 7 beim Jerez-Test erfüllte er die hohen Erwartungen des Intact-Teams.

Lukas Tulovic erreichte beim Moto2-Privattest auf dem Circuito de Jerez – Ángel Nieto nach zwei Tagen den sechsten Platz, er verlor bei bestes äußeren Bedingungen 0,769 Sekunden auf die Bestzeit von Pedro Acosta aus dem Red Bull KTM-Ajo-Team.

«Das war ein sehr positiver erster Test, aber gestern hat mir noch etwas das Gefühl gefehlt, denn die Winterpause seit dem letzten Moto2-Einsatz war lang», schilderte der Moto2-Europameister von 2022, der jetzt beim Liqui Moly Husqvarna Intact-Team den Platz von Marcel Schrötter übernommen hat. Sein Teamkollege ist Darryn Binder, der Moto2-Roookie, der 2022 die MotoGP-Saison auf der WITHU-RNF-Yamaha bestritten und einen zehnten Platz erreicht hat.

«Wir haben heute wieder fantastisch gearbeitet», stellte der Eberbacher fest. «Ein Riesen-Dankeschön wieder an meine gesamte Crew und an meinen Crew-Chef und meinen Data-Engineer. Nico und Enrico haben das Bike wirklich sehr gut hingestellt. Ich habe mich heute wirklich sehr wohlgefühlt und konnte dementsprechend gute Zeiten fahren. Es fühlt sich jetzt langsam wieder wie mein Motorrad an. Es hat heute wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein gutes Set-up gefunden und sind deshalb sehr zuversichtlich für den nächsten Test , der von Freitag bis Sonntag in Portimão stattfindet.»

«Wir haben an diesen zwei Tagen eigentlich schon eine gute Basis für das Rennen Ende April hier in Jerez geschaffen», freute sich der Schwabe. «Der vierte Moto2-WM-Event findet ja hier statt. Wie gesagt: Wir haben ein gutes Gefühl und nehmen das jetzt mit nach Portimão.»

Moto2-Test in Jerez, Mittwoch 15. März

1. Acosta, Kalex, 1:41,309

2. Canet, Kalex, + 0,266 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,266

4. Arbolino, Kalex, + 0,424

5. Lowes, Kalex, + 0,542

6. Arenas, Kalex, + 0,543

7. Tulovic, Kalex, + 0,769

8. Roberts, Kalex, + 0,865

9. Baltus, Kalex, + 0,881

10. Gonzalez, Kalex, + 0,998

11. Bendsneyder, Kalex, + 1,092

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 1,164

13. Chantra, Kalex, + 1,167

14. Salac, Kalex, + 1,257

15. Alcoba, Kalex, + 1,258

16. D. Binder, Kalex, + 1,313

17. Kelly, Kalex, + 1,523

18. Foggia, Kalex, + 1,561

19. Dixon, Kalex, + 1,575

20. Van den Goorbergh, Kalex, + 1,593

21. Garcia, Kalex, +1,603

22. Vietti, Kalex, + 1,715

23. Ramirez, Forward, + 1,821

24. Dalla Porta, Kalex, + 1,864

25. Skinner, Kalex, + 1,865

26. Gomez, Kalex, + 1,945

27. Guevara, Kalex, + 2,277

28. Nozane, Kalex, + 2,932

29. Sanchis, Forward, + 3,313

Moto2-Privattest, Jerez, Dienstag (14.3.):

1. Acosta, Kalex, 1:41,549 min

2. Chantra, Kalex, + 0,270 sec

3. Arenas, Kalex, + 0,353

4. Dixon, Kalex, + 0,689

5. Canet, Kalex, + 0,744

6. Lowes, Kalex, + 0,812

7. Lopez, Boscoscuro, + 0,934

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,967

9. Roberts, Kalex, + 0,970

10. Tulovic, Kalex, + 1,076

11. Arbolino, Kalex, + 1,090

12. Baltus, Kalex, + 1,192

13. Salac, Kalex, + 1,364

14. Alcoba, Kalex, + 1,458

15. Gonzalez, Kalex, + 1,554

16. Vietti, Kalex, + 1,600

17. Bendsneyder, Kalex, + 1,630

18. Darryn Binder, Kalex, + 1,687

19. van den Goorbergh, Kalex + 1,908

20. Dalla Porta, Kalex, + 1,943

21. Kelly, Kalex, + 2,005

22. Ramirez, Forward, + 2,092

23. Skinner, Kalex, + 2,213

24. Garcia, Kalex, + 2,234

25. Foggia, Kalex, + 2,441

26. Guevara, Kalex, + 2,508

27. Nozane, Kalex, + 2,661

28. Gomez, Kalex, + 2,677

29. Escrig, Forward, + 2,822