Izan Guevara: Sein Moto2-Debüt, die MotoGP und Acosta

Moto2-Rookie Izan Guevara mischt in den ersten Test-Sessions des Jahres noch nicht vorne mit. Der Moto3-Weltmeister weiß: «Es wird ein Lernjahr sein.» Mit dem MotoGP-Aufstieg habe er es auch nicht eilig.

Izan Guevara kam 2021 als Junioren-Weltmeister in die Moto3-WM und feierte bereits in seinem ersten Jahr in einem chaotischen Texas-GP seinen ersten Sieg. Im Vorjahr stürmte der GASGAS-Aspar-Jungstar dann mit sieben Siegen souverän zum WM-Titel.

Nun steht der 18-jährige Mallorquiner vor seiner ersten Moto2-Saison. Zur Vorbereitung trainierte er auf einer R6. «Am Ende waren es viele Runden mit einem leistungsstärkeren Motorrad und den richtigen Reifen und mehr Zeit im Gym, um für die Moto2 ein bisschen stärker zu sein. Die körperliche Verfassung wird wichtig», weiß Guevara, der sich allerdings im Winter auch eine Bänderverletzung am rechten Handgelenk zugezogen hat. «Ich hatte vor meiner Verletzung etwas Zeit auf dem Bike, aber es war sehr kalt und windig, da ging es nur darum, ein Gefühl zu bekommen. Mein Speed war recht gut.»

Den richtigen Startschuss in seine Moto2-Karriere geben die Testfahrten in dieser Woche. Den Privattest in Jerez beendete Guevara am Mittwoch nur auf dem 27. Rang, in der ersten Session des Portimão-Tests war er auf Rang 28 zu finden.

Der Rookie weiß: «Es ist klar, dass ich vor einem Schritt stehe. Es wird wieder ein Lernjahr sein. In meinem ersten Moto3-Jahr habe ich mich schnell angepasst und einen Sieg gefeiert. Es wäre großartig, das wieder zu schaffen – in der Spitzengruppe zu sein, um einen Podestplatz zu kämpfen und zu versuchen, der beste Rookie zu werden.»

Nach seiner herausragenden Performance in der Einsteigerklasse gilt Guevara gleichzeitig schon als aussichtsreicher Kandidat auf einen MotoGP-Aufstieg in absehbarer Zeit. Der 18-jährige Spanier betonte zu diesem Thema: «Es besteht keine Eile, in die MotoGP aufzusteigen. Ich muss bereit sein. Ich weiß, dass schon etwas Interesse besteht, aber wir müssen uns auf den Schritt fokussieren, der jetzt vor uns liegt. Es ist wichtig, für dieses Jahr bereit zu sein.»

Wen schätzt Guevara in der MotoGP-WM am stärksten ein? «Die Ducati werden sehr stark sein und scheinen schon einen Schritt gemacht zu haben, wenn man sich die Testergebnisse anschaut. Ich glaube, Aprilia wird dabei sein, aber die WM ist lang und es wird sicherlich einige Überraschungen geben.»

Zurück zur Moto2-Klasse: «Es ist schwer zu sagen, wer sich in diesem Jahr zum Moto2-Weltmeister kürt. Das Feld ist stark besetzt – Alonso Lopez, Pedro Acosta, Ai Ogura, Chantra, Canet… Es wird sehr schwierig, der Level ist gut in diesem Jahr», unterstrich der Aspar-Rookie.

Zu seinem Landsmann Acosta, als Moto3-Weltmeister 2021 sein Vorgänger und im Vorjahr mit drei GP-Siegen bester Moto2-Rookie, meinte Guevara: «Pedro ist ein sehr schneller Fahrer, der sich auch schnell an das Bike anpasst. Ich weiß gar nicht, wie viele Rennen er im Vorjahr gewonnen hat, aber ich hätte natürlich gerne eine ähnliche Rookie-Saison wie er! Wir haben in anderen Klassen gekämpft, manchmal habe ich gewonnen, manchmal er. Er ist ein starker Gegner und weil er sich schnell an eine Kategorie anpasst, kann er sich auch schnell durch die Klassen hocharbeiten.»

Moto2-IRTA-Test Portimão, Session 1, Freitag (17.3.):

1. Acosta, Kalex, 1:43,710 min

2. Canet, Kalex, 1:43,767

3. Sam Lowes, Kalex, 1:43,839

4. Dixon, Kalex, 1:43,951

5. Vietti, Kalex, 1:43,976

6. Arbolino, Kalex, 1:44,104

7. Gonzalez, Kalex, 1:44,172

8. Chantra, Kalex, 1:44,297

9. Arenas, Kalex, 1:44,314

10. Baltus, Kalex, 1:44,347

11. Salac, Kalex, 1:44,425

12. Bendsneyder, Kalex, 1:44,571

13. Lopez, Boscoscuro, 1:44,663

14. Aldeguer, Boscoscuro, 1:44,990

15. Alcoba, Kalex, 1:45,221

16. Van den Goorbergh, Kalex, 1:45,424

17. Foggia, Kalex, 1:45,491

18. Darryn Binder, Kalex, 1:45,628

19. Ramirez, Forward, 1:45,697

20. Dalla Porta, Kalex, 1:45,770

21. Tulovic, Kalex, 1:45,788

22. Kelly, Kalex, 1:46,046

23. Garcia, Kalex, 1:46,587

24. Skinner, Kalex, 1:46,631

25. Sanchis, Forward, 1:46,979

26. Gomez, Kalex, 1:47,353

27. Nozane, Kalex, 1:47,812

28. Guevara, Kalex, 1:48,856