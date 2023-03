Sachsenring: Am 2. April Saisoneröffnung für die Fans

Am Sachsenring findet am 2. April ein Warm-up statt

In der Boxengasse und auf der Start-Ziel-Geraden des Sachsenrings wird den Motorradfans am 2. April einiges geboten.

Während an der Strecke des Sachsenrings die Umbauarbeiten in vollem Gang laufen, gibt es am 2. April um 11 Uhr ein öffentliches Warm-up in der Boxengasse und auf der Start- und Zielgeraden mit dem Start in den Frühling am Sachsenring.

Der Förderverein Sachsenring e.V. bietet allen Motorsport-Interessierten ein Ziel für den ersten Sonntag im April. Mehr als zehn aktive Racer aus der IDM wie Moritz Jenkner und Paul Fröde sowie die IRRC-Fahrer Nico Müller und Chris Meyer; mit weiteren Fahrern wird noch verhandelt. Auch Fahrer aus anderen Kategorien und Serien sind mit ihren Bikes dabei, dazu einige Vertreter aus der Veteranensportszene.

Auf der Start- und Ziel-Geraden des Sachsenrings werden sich aktuelle Motorsportler mit ihren Maschinen, mehrere Autohäuser und auch Motorradhändler präsentieren. Angekündigt hat sich auch Max Neukirchner mit einem Fahrsimulator.

Für das leibliche Wohlbefinden ist ebenfalls gesorgt. Die Boxengasse dient als Parkbereich für alle Motorradfahrer. Wer mit dem Auto kommt, kann den Bereich der Start-Ziel-Tribüne zum Parken nutzen. Alle Besucher haben freien Eintritt, gegen Entgelt von € 10.- können der Turm und die Race Control besichtigt werden.