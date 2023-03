Sachsenring-Umbau: Long Lap-Penalty neu in Kurve 13

Seit der Rückkehr der GP-Szene zum Sachsenring 1998 wurde oft Geld in den Umbau der Strecke und Infrastruktur investiert. Auch jetzt sind wieder die Baufahrzeuge aufgefahren.

Trotz widriger Witterungsbedingungen sind die Umbauarbeiten am Sachsenring für den Motorrad-GP von Deutschland (16. bis 18. Juni) bereits in vollem Gange. In Turn 13 werden neue Kerbs eingebaut. Außerdem wurde die Spur für den «Long Lap Penalty» verlegt von Turn 1 nach Turn 13. Gleichzeitig wird in Kurve 1 die Strecke verbreitert.

Die Arbeiten auf den Sachsenring sollen im März abgeschlossen werden. Die verantwortlichen Baufirmen hoffen auf besseres Wetter, sind aber optimistisch, die Strecke rechtzeitig übergeben zu können.

Bereits im Mai findet mit der Internationalen Deutschen Motorrad Meisterschaft (IDM) der erste Event der Saison nach dem Umbau statt – von 12. bis 14. Mai.