Moto2-WM 2023: Das sind die Fahrer und Teams

In Portimao beginnt am Wochenende die WM 2023: Hier Tony Arbolino

26 von 30 Fahrer in der Moto2-WM sitzen auf einem Bike des deutschen Herstellers Kalex. Für ein wenig Abwechslung sorgen in der Saison 2023 Boscoscuro und Forward.

Von den Spitzenteams bleibt in der am kommenden Wochenende in Portimao beginnenden Weltmeisterschaft 2023 Marc VDS mit Sam Lowes und Tony Arbolino unverändert. Das Red Bull KTM Ajo-Team ersetzte Weltmeister Augusto Fernández (er fährt für GASGAS MotoGP) durch Albert Arenas (auf KTM Moto3-Weltmeister 2020) und macht mit Aragón-Sieger Pedro Acosta (Moto3-Weltmeister 2021) weiter. Acosta kehrt nach dem Fernández-Aufstieg zu seiner ursprünglichen Startnummer 37 zurück.

Die GASGAS-Truppe von Jorge «Aspar» Martinez ersetzte Arenas durch Moto3-Weltmeister Izan Guevara und macht mit Jake Dixon (2022 schon sechsmal GP-Dritter) weiter.



Das Team Pons Wegow Los40 ersetzte Jorge Navarro (er ging zu Ten Kate Yamaha in die Supersport-WM) durch den Moto3-WM-Zweiten Sergio Garcia und behält den Moto2-WM-Dritten Aron Canet als dessen Teamkollege.

Das Idemitsu Honda Asia Team von Hiroshi Aoyama macht mit dem Fahrerduo Ai Ogura und Somkiat Chantra weiter.



Die Pierer-Gruppe bringt 2023 Husqvarna in die Moto2-Kategorie. Das gelingt durch ein Joint-Venture mit der Liqui Moly Intact-Mannschaft (Fahrer: Darryn Binder, Lukas Tulovic).

Fantic Motor wird ebenso wie das Yamaha Master Camp Team und das Idemitsu Honda Team Asia Kalex-Bikes einsetzen – und natürlich Triumph-Einheitsmotoren.



Die seit 2020 von der Pierer Mobility AG praktizierte Methode, Moto2-Teams zwar mit den Markennamen KTM, GASGAS und nun auch Husqvarna zu bezeichnen, aber mit Kalex-Maschinen auszurüsten, hat inzwischen einige Nachahmer gefunden.

Der Moto3-WM-Dritte Dennis Foggia (Leopard Honda) steigt in die Moto2-WM auf und fährt bei Italtrans.



Der SpeedUp-Rennstall von Moto2-Motorradhersteller Luca Boscoscuro hat nach dem Jerez-GP den enttäuschenden Italiener Romano Fenati durch Alonso López ersetzt, der inzwischen zweimal gewann. Er bleibt wie der erst 17-jährige Fermin Aldueguer bei SpeedUp und fährt auch 2023 eine Boscoscuro.

Neben 26 Kalex und den beiden Boscoscuro-Maschinen sehen wir im 30 Mann starken Feld noch zwei Bikes mit der Bezeichnung «Forward». Das sind die veralteten Maschinen von MV Agusta, mit denen Marcos Ramirez und Alex Escrig klarkommen müssen.