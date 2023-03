Ai Ogura: Handverletzung verhindert Portimão-GP-Start

Moto2-Vizeweltmeister Ai Ogura hat wegen seines Motocross-Unfalls zwei wichtige Tests verpasst und fehlt jetzt auch beim Saisonauftakt in Portimão.

Der Moto3-Weltmeister Izan Guevara wird nicht der einzige prominente Moto2-WM-Pilot sein, der am kommenden Wochenende beim Auftakt in Portimão fehlt. Auch Moto2-WM-Vizeweltmeister Ai Ogura, der die Chancen auf eine Teilnahme am Portugal-GP vor einer Woche noch mit 60 zu 40 bezeichnet hat, musste auf ärztlichen Rat seine Teilnahme absagen.

Der Japaner hat seine linke Hand bei einem Motocross-Unfall in Barcelona übel zugerichtet. Er verpasste vor zwei Wochen den privaten Jerez-Test, fehlte beim IRETA-Test in Portimão (17. bis 19.3.) und sagte jetzt die Mitwirkung beim Saisonstart in der Algarve ab.

Ai Ogura hat sich vor mehr als zwei Wochen in Barcelona beim Motocross-Training kurz vor dem erstem Moto2-Test verletzt und eine Luxation des Handgelenks erlitten, dazu einen Kahnbeinbruch, dazu wurden die Bänder beschädigt.

Der dreifache Moto2-GP-Sieger von 2022, der die WM nur um 29,5 Punkte gegen Augusto Fernández verloren hat, wurde zwar sofort in Barcelona operiert. Aber er kann frühestens am 2. April in Termas de Río Hondo in Argentinien um Punkte fighten.



Der 22-jährige Ai Ogura hat zwar vor acht Tagen mit der Physiotherapie begonnen. Das Idemitsu Honda Asia Team hätte Ogura beim Saisonstart in Portimão (24. bis 26. März) jedoch nur fahren lassen, wenn er körperlich in der Lage gewesen wäre, in die Top-10 zu fahren.



Der deutsche Idemitsu Honda-Asia-Crew-Chief Norman Rank und Teamchef Hiroshi Aoyama hoffen jetzt auf ein Comeback des schnellen Japaners in acht Tagen in Südamerika.

Moto2-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Sonntag (19.3.):

1. Acosta, Kalex, 1:41,907 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, 1:41,979

3. Canet, Kalex, 1:42,091

4. Chantra, Kalex, 1:42,275

5. Lowes, Kalex, 1:42,281

6. Arbolino, Kalex, 1:42,290

7. Bendsneyder, Kalex, 1:42,334

8. Baltus, Kalex, 1:42,449

9. Dixon, Kalex, 1:42,487

10. Arenas, Kalex, 1:42,576

11. Salac, Kalex, 1:42,636

12. Gonzalez, Kalex, 1:42,780

13. Vietti, Kalex, 1:42,871

14. Ramirez, Forward, 1:42,882

15. Lopez, Boscoscuro, 1:42,893

16. Alcoba, Kalex, 1:42,933

17. Garcia, Kalex, 1:42,977

18. Van den Goorbergh, 1:43,121

19. Roberts, Kalex, 1:43,158

20. Tulovic, Kalex, 1:43,186

21. Foggia, Kalex, 1:43,300

22. Darryn Binder, Kalex, 1:43,427

23. Dalla Porta, Kalex, 1:43,631

24. Kelly, Kalex, 1:43,795

25. Gomez, Kalex, 1:43,859

26. Skinner, Kalex, 1:43,907

27. Nozane, Kalex, 1:44,362

28. Guevara, Kalex, 1:44,584

29. Sanchis, Forward, 1:44,862