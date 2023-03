Portimão FP2: Pedro Acosta mit Bestzeit, Tulovic 26.

Pedro Acosta war am Freitag in Portimão eine Klasse für sich

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) wurde seiner Favoritenrolle gerecht und beendete den ersten Tag der Moto2-Klasse in Portugal als Schnellster. Lukas Tulovic kämpfte derweilen als 26. um den Anschluss.

Das erste Moto2-Training auf der Achterbahn-Piste in Portimão hatte GASGAS-Aspar-Pilot Jake Dixon an der Spitze der Zeitenliste abgeschlossen. Der 27-jährige Brite umrundete die 4,6 km lange Strecke in Portugal in 1:43,046 min und war damit nur einen Wimpernschlag schneller als Red Bull KTM Ajo-Star Pedro Acosta. Lukas Tulovic hatte zu Beginn Mühe und schloss die erste Sitzung auf dem 25. Platz ab.

Das zweite Training der mittleren Hubraumklasse startete bei 23 Grad Außentemperatur. Das Fahrerfeld hatte sich auf 28 Piloten minimiert, da Forward-Fahrer Alex Escrig aufgrund von Schmerzen nach einem Trainingssturz in Jerez das Rennwochenende abbrechen musste. Boscoscuro-Ass Alonso Lopez war der Erste, der sich auf die Strecke wagte.

Bereits nach fünf Minuten unterbot Pedro Acosta Dixons Bestzeit vom Vormittag und war mit einer Zeit von 1:42,866 min der erste Moto2-Fahrer, der an diesem Wochenende die 1:42er-Marke knackte. Zum Vergleich, der All-Time-Lap-Record von Raúl Fernández aus dem Jahr 2021 liegt bei 1:42,101 min. Hinter Acosta reihten sich Gresini-Pilot Filip Salac, Tony Arbolino (Marc VDS) sowie Lopez ein.

Nach zehn Minuten wurde mit Arbolino das erste Sturzopfer vermeldet. Der Italiener musste in Kurve 8 zu Boden, konnte seine Kalex aber aus eigener Kraft zurück an die Box bringen. Tulovic verbesserte sich derweilen auf eine 1:44,467 min, womit der Eberbacher des Liqui Moly Husqvarna Intact GP Teams auf Position 21 rangierte. Sein Teamkollege und MotoGP-Absteiger Darryn Binder machte derweilen als Zehnter eine gute Figur.

Zur Halbzeit der 40-minütigen-Sitzung hatte Acosta seine Zeit um zwei Zehntelsekunden verbessert und lag weiterhin an der Spitze der Zeitenliste. Dahinter lauerten Sam Lowes und Manuel Gonzalez.

Zehn Minuten vor Ende des Trainings stürzte Somkiat Chantra (Honda Team Asia) in Kurve 14, der Thailänder blieb aber glücklicherweise unverletzt. Kurz darauf erwischte es an gleicher Stelle auch Aron Canet.

In den letzten Minuten gaben die Fahrer noch einmal richtig Gas, wobei Acosta die Oberhand behielt und den Trainings-Freitag mit einer Zeit von 1:42,391 min an erster Stelle beendete. Dixon, Salac, Arbolino und Lowes landeten hinter ihm in den Top-5.

Am Samstag steht den Moto2-Piloten ein 30-minütiges drittes Training zur Verfügung, in dem sie sich für das direkte Weiterkommen ins Qualifying 2 qualifizieren können. Dieses entscheidet dann am Nachmittag über die Startaufstellung am Sonntag.

Moto2-Ergebnis Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (24.03.):

1. Acosta, Kalex, 1:42,391 min

2. Dixon, Kalex, + 0,098 sec

3. Salac, Kalex, + 0,339

4. Arbolino, Kalex, + 0,369

5. Lowes, Kalex, + 0,371

6. Vietti, Kalex, + 0,429

7. Gonzalez, Kalex, + 0,434

8. Lopez, Boscoscuro, + 0,529

9. Canet, Kalex, + 0,535

10. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,648

11. Bendsneyder, Kalex, + 0,702

12. Roberts, Kalex, + 0,802

13. Baltus, Kalex, + 0,902

14. Chantra, Kalex, + 1,013

15. Alcoba, Kalec, + 1,055



Ferner:

26. Lukas Tulovic, Kalex, + 2,076



Moto3-Ergebnis Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (24.03.):

1. Holgado, KTM, 1:47,320 min

2. Moreira, KTM, + 0,150 sec

3. Munoz, KTM, + 0,190

4. Sasaki, Husqvarna, + 0,345

5. Ortola, KTM, + 0,385

6. Toba, Honda, + 0,428

7. Kelso, CFMOTO, + 0,552

8. Rossi, Honda, + 0,626

9. Ogden, Honda, + 0,792

10. Nepa, KTM, + 0,796

11. Artigas, CFMOTO, + 0,868

12. Masia, Honda, + 0,868

13. Suzuki, Honda, + 0,925

14. Öncü, KTM, + 0,980

15. Rueda, KTM, + 1,013