Lukas Tulovic: Argentinien fällt aus, Austin das Ziel

Aus der Traum. Das Denndebüt von Lukas Tulovic im Liqui-Moly-Moto2-Team fällt vorderhand aus. Seine Verletzung erwies sich als schwerwiegend, der Deutsche konnte seine Performance nicht abrufen.

Bereits für die dritte Trainingssession der Moto2 am Samstag musste Lukas Tulovic (22) die weisse Fahne hissen. Sowohl mit wie auch ohne Schmerzmittel war der grossgewachsene Eberbacher (185 cm) durch seine bei den letzten Testfahrten in Portimão erlittene Verletzung zu sehr gehandicapt, als dass er auf vernünftige Zeiten kommen hätte können. Dabei war Tulovic in den ersten Testtagen in Jerez durchaus kompetitiv und liess die Hoffnung aufkommen, dass er in der kommenden Moto2-Saison in den Top-Ten mithalten könne.

Tulovic wird nun zum zweiten Mal eine gravierende Verletzung im rechten Handgelenk zum Verhängnis. Bereits 2020 hatte er als Stammfahrer des Moto-E-Teams von Hervé Poncharal im GP der Emilia Romagna in Misano eine schwerwiegende Verletzung im rechten Handgelenk einstecken müssen, welche ihn für geraume Zeit ausser Gefecht setzte. Von derartigen Rückschlägen liess sich der bisher 22-fache Moto2-GP-Teilnehmer allerdings nie entscheidend in Rücklage bringen. Die Belohnung nach dem Gewinn der Moto2-EM bildete nun für diese Saison ein fixer Startplatz im renommierten Liqui-Moly Intact Husqvarna Moto2-Team. Umso ärgerlicher ist nun der Startverzicht für Tulovic in Portimão.

«Wir haben die Verletzung im Spital von Faro nochmals ausgiebig untersuchen lassen. Wir wollten wirklich endlich Klarheit. Es hat sich gezeigt, dass wir riskieren, dass sich die Verletzung verschlimmert, wenn wir weiter forcieren. Es ist absolute Ruhe angesagt. Den Argentinien-GP müssen wir streichen, dann haben wir die Chance, dass wir in Austin wieder am Start stehen können», bilanziert Tulovic, der 2018 ab Jerez erstmals für den damals verletzten Dominique Aegerter in der Moto2-WM in den Farben von Kiefer Racing in der Moto2-WM debütieren durfte.

Nun ist also nochmals Geduld angesagt, bis Lukas Tulovic (22) zu einem gelungenen Saisonstart in seinem neuen Team kommen kann.