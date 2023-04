Pedro Acosta (1.): «Musste am Ende Risiken eingehen»

Mit seinem 2. Saisonsieg konnte Pedro Acosta auf dem Circuit of the Americas den Rückstand auf Moto2-WM-Leader Tony Arbolino verkürzen. Einfach war das Rennen für den Spanier aus dem Red Bull KTM Ajo Team aber nicht.

Mit dem zweiten Startplatz hatte Pedro Acosta am Rennsonntag in Texas gute Voraussetzungen für ein starkes Ergebnis. Der 18-jährige Spanier musste dennoch bis zur letzten Rennrunde kämpfen, um sich seinen zweiten Saisonsieg zu sichern und den Rückstand auf Moto2-WM-Leader Tony Arbolino auf sieben Punkte zu verringern.

Denn ein Fehler warf ihn von der Spitze des Feldes auf Position 4 zurück. Acosta liess sich davon nicht entmutigen und arbeitete sich wieder auf den zweiten Platz vor. Weil sich auch sein WM-Rivale Arbolino einen Fehler leistete, konnte Acosta drei Runden vor dem Fallen der Zielflagge wieder die Führung übernehmen und bis ins Ziel verteidigen.

Der Red Bull-KTM-Ajo-Pilot schilderte nach dem Sieg: «Diese Strecke ist sehr anspruchsvoll und wir wussten, dass es ein hartes Rennen werden würde. Ich wusste, dass ich am Ende Risiken eingehen musste, denn wenn ich am Anfang einen Fehler machen würde, würde mich das zurückwerfen. Ich musste es versuchen, und es ist gut gegangen.»

Sein Teamkollege Albert Arenas musste von Startplatz 19 losfahren und konnte sich bis auf den zehnten Platz verbessern. Doch gegen Ende fiel er auf den zwölften Platz zurück. «Das Rennen endete nicht nach Wunsch», seufzte der 26-jährige Spanier. «Wir hatten von Anfang an ein gutes Tempo, aber ich konnte dieses nicht bis zum Ende halten. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, was das Tempo angeht, aber es hat nicht gereicht, um die Spitzengruppe einzuholen. Wäre ich ein bisschen weiter vorne gestartet, hätten wir näher dran sein können», fügte er an.

Teammanager Aki Ajo fasste zusammen: «Ich bin zufrieden mit dem Wochenende. Beide Fahrer haben eine gute Leistung gezeigt. Am Samstag sind wir direkt ins Q2 gekommen und auch unsere Startpositionen waren gut. Pedro hat im Rennen wieder einmal gezeigt, wie viel reifer er geworden ist und wie er die Situationen clever meistern kann. Er hat die richtigen Schritte am richtigen Platz und im richtigen Moment gemacht. Er ist einer der besten Fahrer und hat sich stark verbessert. Auch Albert hat hier gute Fortschritte gemacht, und im Rennen war er sogar in den Top-10. Leider hatte er am Ende ein Problem, das ihn zurückfallen liess, aber wir haben an diesem Wochenende einen Schritt nach vorne gemacht.»

Moto2-Ergebnisse Austin/USA (16. April):

1. Acosta, Kalex, 16 Rdn in 34:42,879 min

2. Arbolino, Kalex, + 0,146 sec

3. Bendsneyder, Kalex, + 5,851

4. Alcoba, Kalex, + 6,049

5. Salac, Kalex, + 7,462

6. Aldeguer, Boscoscuro, + 7,668

7. Lopez, Boscoscuro, + 7,715

8. Canet, Kalex, + 8,078

9. Vietti, Kalex, + 11,114

10. Gonzalez, Kalex, + 12,561

11. Chantra, Kalex, + 13,607

12. Arenas, Kalex, + 14,001

13. Lowes, Kalex, + 20,054

14. Foggia, Kalex, + 22,990

15. Ogura, Kalex, + 28,820

16. Roberts, Kalex, + 21,893

17. Van Den Goorbergh, Kalex, + 34,934

18. Kelly, Kalex, + 42,540

19. Skinner, Kalex, + 49,973

20. Gomez, Kalex, + 49,973

21. Guevara, Kalex, + 51,470

22. Sanchis, Forward, + 65,224

23. Minamioto, Kalex, + 104,447

WM-Stand nach 3 von 21 Rennen:

1. Arbolino, 61 Punkte. 2. Acosta 54. 3. Canet 41. 4. Salac 33. 5. Lopez 29. 6. Dixon 26. 7. Gonzalez 22. 8. Chantra 20. 9. Alcoba 19. 10. Arenas 19. 11. Lowes 18. 12. Bendsneyder 16. 13. Vietti 15. 14. Aldeguer 14. 15. Garcia 12. 16. Darryn Binder 10. 17. Baltus 4. 18. Roberts 4. 19. Foggia 2. 20 Ogura 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 75. 2. Boscoscuro 33.

Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 79. 2. Red Bull KTM Ajo 73. 3. Pons Wegow Los40 52. 4. Gresini Racing 52. 5. SpeedUp 43. 6. GASGAS Aspar 26. 7. Yamaha VR46 22. 8. Idemitsu Honda Team Asia 21. 9. Pertamina Mandalika SAG Team 16. 10. Fantic Racing 15. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 10. 12. Italtrans Racing 6. 13. Fieten Olie Racing GP 4.