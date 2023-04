Moto2-Saison 2023: Triumph stockt auf

Seit 2019 ist Triumph Motorenlieferant für die Moto2-Klasse. Dank des überarbeiteten 2023er-Motors wurden in den bisherigen Saisonläufen bereits einige Rekorde gebrochen.

2019 wurden die Motorräder der Moto2-Serie erstmals von Dreizylinder-Viertaktern der Marke Triumph mit einem maximalen Hubraum von 765 ccm angetrieben. Der britische Motorradhersteller löste damit Honda nach neun Jahren als Alleinausrüster ab. Triumph liefert 165 ccm mehr als Honda, die Power wurde auf 140 PS erhöht.

Für das fünfte Jahr als Motorenlieferant der Moto2-Klasse liefert Triumph in dieser Saison einen überarbeiteten Motor, der dank eines größeren Drehzahlbandes über mehr Leistung und eine bessere Beschleunigung verfügt. Die Motoren stammen vom Naked Bike des Modells Triumph Street Triple und sollen nach dem Update für die Saison 2023 rund 145 PS leisten.

Neues Drehzahllimit

2019 wurde die maximale Drehzahl auf 14.000/min begrenzt, später wurde dieses Limit beim Runterschalten auf 14.500/min erhöht. Für 2023 wurde das permanente Drehzahllimit für die 765-ccm-Dreizylinder jedoch im Zuge des Motoren-Updates von 14.000/min auf 14.400/min angehoben.

Diese Anpassung des Drehzahllimits erforderte Seitens Triumph stärkere Motorkomponenten, weshalb die Kolben, Pleuel, Kurbelwellenventile und die Federn gegen hochwertigere Teile ausgetauscht wurden. Zudem ermöglichen Einlasskanäle mit größerem Durchfluss und überarbeitete Nockenprofile einen besseren Gemischfluss in die Brennräume.

Die positiven Auswirkungen des leistungsstärkeren Moto2-Motors zeigten sich bereits in den ersten Saisonläufen. Denn sowohl in Portimão (Aron Canet) als auch in Termas de Rio Hondo (Alonso Lopez) wurde der All-Time-Lap-Record gebrochen. Portimão-Sieger Pedro Acosta begrüßte diese Entwicklung. «Der neue Motor hilft uns sehr», holte der Spanier aus. «Durch die 400 zusätzlichen Umdrehungen sind wir auf der Geraden schneller. Außerdem ist die Beschleunigung aus den Kurven besser.» Tabellenführer Tony Arbolino schloss sich dieser Meinung an: «Der neue Triumph-Motor ist in jeder Hinsicht besser. Man spürt die zusätzliche Leistung besonders im fünften und sechsten Gang, da man den Motor dort höher drehen lassen kann.»

Die Triumph Triple Trophy

2020 führte Triumph mit der «Triumph Triple Trophy» ein neues Format ein, das den Fahrern zusätzliche Anreize bietet. Denn dem Sieger der Challenge winkt am Jahresende eine Street Triple RS 2023.

Dabei werden pro Rennen jeweils sieben Punkte an den Fahrer vergeben, der im Rennverlauf die meisten Positionen gutmacht. Außerdem erhält der Pole-Setter am Samstag sechs Punkte und für die schnellste Rennrunde werden fünf Punkte vergeben.

Im letzten Jahr sicherte sich Jeremy Alcoba diese Trophäe, auch in dieser Saison führt er nach drei Grand Prix mit zwölf Punkten vor Alonso Lopez (11 Punkte) und Jake Dixon (7 Punkte).

Moto2-Ergebnisse Austin/USA (16. April):

1. Acosta, Kalex, 16 Rdn in 34:42,879 min

2. Arbolino, Kalex, + 0,146 sec

3. Bendsneyder, Kalex, + 5,851

4. Alcoba, Kalex, + 6,049

5. Salac, Kalex, + 7,462

6. Aldeguer, Boscoscuro, + 7,668

7. Lopez, Boscoscuro, + 7,715

8. Canet, Kalex, + 8,078

9. Vietti, Kalex, + 11,114

10. Gonzalez, Kalex, + 12,561

11. Chantra, Kalex, + 13,607

12. Arenas, Kalex, + 14,001

13. Lowes, Kalex, + 20,054

14. Foggia, Kalex, + 22,990

15. Ogura, Kalex, + 28,820

16. Roberts, Kalex, + 21,893

17. Van Den Goorbergh, Kalex, + 34,934

18. Kelly, Kalex, + 42,540

19. Skinner, Kalex, + 49,973

20. Gomez, Kalex, + 49,973

21. Guevara, Kalex, + 51,470

22. Sanchis, Forward, + 65,224

23. Minamioto, Kalex, + 104,447



WM-Stand nach 3 von 21 Rennen:

1. Arbolino, 61 Punkte. 2. Acosta 54. 3. Canet 41. 4. Salac 33. 5. Lopez 29. 6. Dixon 26. 7. Gonzalez 22. 8. Chantra 20. 9. Alcoba 19. 10. Arenas 19. 11. Lowes 18. 12. Bendsneyder 16. 13. Vietti 15. 14. Aldeguer 14. 15. Garcia 12. 16. Darryn Binder 10. 17. Baltus 4. 18. Roberts 4. 19. Foggia 2. 20 Ogura 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 75. 2. Boscoscuro 33.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 79. 2. Red Bull KTM Ajo 73. 3. Pons Wegow Los40 52. 4. Gresini Racing 52. 5. SpeedUp 43. 6. GASGAS Aspar 26. 7. Yamaha VR46 22. 8. Idemitsu Honda Team Asia 21. 9. Pertamina Mandalika SAG Team 16. 10. Fantic Racing 15. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 10. 12. Italtrans Racing 6. 13. Fieten Olie Racing GP 4.