Tony Arbolino: «Dann wird es im Rennen einfacher»

Im Texas-Rennen durfte sich Tony Arbolino lange Hoffnungen auf den Sieg machen. Am Ende musste sich der Italiener aus dem Elf Marc VDS Racing Team mit Platz 2 begnügen. Er weiss, was er verbessern muss.

Das Moto2-Rennen in Austin musste Tony Arbolino zwar von Startplatz 8 in Angriff nehmen, nach der ersten Runde hatte sich der 22-Jährige aber bereits in die Top-3 gekämpft. In der fünften Rennrunde schaffte er es in Kurve 11 erstmals an die Spitze. Ab da kämpfte er mit Pedro Acosta bis zur letzten Runde um den Sieg. Der Spanier schaffte es schliesslich als Erster über die Ziellinie und fuhr damit seinen zweiten GP-Sieg ein.

Dennoch konnte Arbolino seine WM-Führung verteidigen. Mit sieben Punkten Vorsprung auf Acosta reist er zum vierten Kräftemessen der Mittelgewichtsklasse in Jerez. «Ich bin wirklich zufrieden mit dem Bike und meiner Crew, auch mit meiner Leistung bin ich glücklich, denn ich hatte das Gefühl, etwas mehr im Köcher zu haben als die anderen Fahrer», fasste er hinterher zusammen.

Gleichzeitig räumte der WM-Leader ein: «Pedro war diesmal wirklich schnell und das war keine grosse Überraschung, da er vom ersten Training an flott unterwegs gewesen war.» Und er ergänzte: «Wir müssen ihn nun auf einer anderen Strecke schlagen, und darauf konzentriere ich mich jetzt.»

«Mit Blick auf die anstehenden WM-Runden in Europa denke ich, dass wir etwas weiter vorne im Feld starten müssen. Dann wird es im Rennen auch einfacher. Das ist eines der Ziele, die ich mir für das nächste Rennen gesteckt habe. Ich will mich in dieser Hinsicht verbessern», betonte Arbolino daraufhin.

Moto2-Ergebnisse Austin/USA (16. April):

1. Acosta, Kalex, 16 Rdn in 34:42,879 min

2. Arbolino, Kalex, + 0,146 sec

3. Bendsneyder, Kalex, + 5,851

4. Alcoba, Kalex, + 6,049

5. Salac, Kalex, + 7,462

6. Aldeguer, Boscoscuro, + 7,668

7. Lopez, Boscoscuro, + 7,715

8. Canet, Kalex, + 8,078

9. Vietti, Kalex, + 11,114

10. Gonzalez, Kalex, + 12,561

11. Chantra, Kalex, + 13,607

12. Arenas, Kalex, + 14,001

13. Lowes, Kalex, + 20,054

14. Foggia, Kalex, + 22,990

15. Ogura, Kalex, + 28,820

16. Roberts, Kalex, + 21,893

17. Van Den Goorbergh, Kalex, + 34,934

18. Kelly, Kalex, + 42,540

19. Skinner, Kalex, + 49,973

20. Gomez, Kalex, + 49,973

21. Guevara, Kalex, + 51,470

22. Sanchis, Forward, + 65,224

23. Minamioto, Kalex, + 104,447

WM-Stand nach 3 von 21 Rennen:

1. Arbolino, 61 Punkte. 2. Acosta 54. 3. Canet 41. 4. Salac 33. 5. Lopez 29. 6. Dixon 26. 7. Gonzalez 22. 8. Chantra 20. 9. Alcoba 19. 10. Arenas 19. 11. Lowes 18. 12. Bendsneyder 16. 13. Vietti 15. 14. Aldeguer 14. 15. Garcia 12. 16. Darryn Binder 10. 17. Baltus 4. 18. Roberts 4. 19. Foggia 2. 20 Ogura 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 75. 2. Boscoscuro 33.

Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 79. 2. Red Bull KTM Ajo 73. 3. Pons Wegow Los40 52. 4. Gresini Racing 52. 5. SpeedUp 43. 6. GASGAS Aspar 26. 7. Yamaha VR46 22. 8. Idemitsu Honda Team Asia 21. 9. Pertamina Mandalika SAG Team 16. 10. Fantic Racing 15. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 10. 12. Italtrans Racing 6. 13. Fieten Olie Racing GP 4.