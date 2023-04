Lukas Tulovic (20.): «Mir fehlte die Referenz»

Nachdem er im dritten Training nur knapp den Einzug ins Q2 verfehlt hatte, musste sich Lukas Tulovic (Liqui Moly Intact GP) letztlich mit Startplatz 20 begnügen. Im Rennen erhofft er sich dennoch eine Top-15-Platzierung.

Lukas Tulovic begann den Samstag beim «Gran Premio MotoGP™ Guru by Gryfyn de España» in guter Form. Mit einer Zeit von 1:41,664 min und Platz 15 im dritten freien Training fehlten dem Kalex-Piloten aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team nur 0,079 sec für das direkte Weiterkommen ins Qualifying 2. «Unser Start in den Tag war sehr gut, da wir einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Wir haben mit beiden Reifenoptionen gut gearbeitet und uns im Vergleich zum Freitag um 1,2 Sekunden gesteigert», freute sich «Tulo» nach den Ergebnissen am Vormittag.

Zu Beginn von Q1 raste der Eberbacher zur vorläufigen Bestzeit. Jedoch kam er mit den Streckentemperaturen von inzwischen über 40 Grad schlechter zurecht als in der kühleren Sitzung am Morgen. «In der Hitze am Nachmittag war es schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte», gab Tulovic zu. «Nach ein paar Runden baute der Reifen extrem ab. Außerdem hatte ich keine Referenz vor mir. Ich bin die Runden allein gefahren.» Seine Bestzeit von 1:42,147 min reichte dem 22-Jährigen letztlich nicht, um ins Q2 zu kommen. Er wird am Sonntag von Startplatz 20 ins Rennen gehen.

«Mit dem Startplatz bin ich nicht zufrieden», betonte Tulovic, erklärte aber: «Über unsere Pace und unseren Fortschritt bin ich jedoch glücklich. Auch für das Rennen bin ich optimistisch und erwarte ein Ergebnis in den Punkterängen. Die Fahrer, die nach dem Qualifying direkt vor mir liegen, sind nicht so weit weg. Wir müssen aber abwarten, wie ihre Pace ist.»

Der 23-Runden-Krimi am Sonntag könnte für den erst kürzlich genesenen Deutschen zur Belastungsprobe werden: «Das Rennen wird auf jeden Fall eine heiße Angelegenheit, aber auch spannend und sehr lang. Es wird also wichtig sein, die Reifen gut zu behandeln."

Moto2-Ergebnis, Jerez, Q2 (29.04.):

1. Lowes, Kalex, 1:40,750 min

2. Acosta, Kalex, + 0,578 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,580

4. López, Boscoscuro, + 0,709

5. Ogura, Kalex, + 0,757

6. Baltus, Kalex, + 0,820

7. Vietti, Kalex, + 0,836

8. Roberts, Kalex, + 0,903

9. Arenas, Kalex, + 0,907

10. Arbolino, Kalex, + 1,012

11. Chantra, Kalex, + 1,022

12. Canet, Kalex, + 1,024

13. Salac, Kalex, + 1,051

14. Aldeguer, Boscoscuro, + 1,210



Ferner:

20. Tulovic, Kalex, 1:42,147 min

Moto3-Ergebnis Q2, Jerez (29.04.):

1. Deniz Öncü, KTM, 1:45,668 min

2. Ortolá, KTM, + 0,115 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,297

4. Fenati, Honda, + 0,316

5. Masia, Honda, + 0,380

6. Yamanaka, GASGAS, + 0,530

7. Holgado, KTM, + 0,577

8. Sasaki, Husqvarna, + 0,593

9. Artigas, CFMOTO, + 0,655

10. Rueda, KTM, + 0,701



Ferner:

14. Moreira, KTM, + 0,896