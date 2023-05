Pedro Acosta (2.): «Ähnliche Pace wie Lowes»

Pedro Acosta musste sich in Jerez vor seinen heimischen Fans zwar Sam Lowes geschlagen geben, dennoch hatte der Red Bull-KTM-Ajo-Jungstar Grund zum Feiern. Denn mit Platz 2 im Rennen übernahm er die WM-Führung.

Moto2-Titelfavorit Pedro Acosta legte einen starken Start in die Saison 2023 hin. Seine diesjährige Vita umfasst bereits zwei Siege in Portugal und Austin sowie einen zweiten Platz zuletzt in Jerez. Für den jungen Spanier war dies bereits der achte Podestplatz (darunter fünf Siege) in seinem 22. Moto2-Start.

Acostas Heimsieg auf dem Circuito de Jerez wurde vergangenes Wochenende durch Sam Lowes (Marc VDS) vereitelt. Der 32-jährige Brite hatte sich am Samstag vor dem Red Bull-KTM-Ajo-Piloten die Pole-Position geschnappt und war auch im Rennen am Sonntag uneinholbar. Acosta war der einzige Fahrer, der Lowes´ Tempo mitgehen konnte. Denn während der Spanier 2,841 sec hinter dem Rennsieger ins Ziel kam, betrug der Abstand des Drittplatzierten Alonso López (Boscoscuro) bereits 9,618 sec.

Der 18-jährige Acosta offenbarte anschließend: «Es war ein hartes Rennen.» Dennoch stellte er klar: «Ich habe versucht, mit Lowes mitzuhalten. Aber er war sehr schnell, obwohl unsere Pace recht ähnlich war. Die Lücke zu Platz 3 war groß, damit können wir zufrieden sein.» Mit den 20 Punkten für Platz 2 steht der Moto3-Weltmeister von 2021 nun punktgleich mit Lowes´ Teamkollegen Tony Arbolino auf Platz 1 des Gesamtklassements.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Jerez © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jake Dixon © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Albert Arenas © Gold & Goose Tony Arbolino © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Aròn Canet © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Alonso Lopez © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Albert Arenas © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Sam Lowes gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Sam Lowes © Gold & Goose Acosta, Lowes, Lopez © Gold & Goose Sieger Sam Lowes Zurück Weiter

Teammanager Aki Ajo bewertete die Leistung seines Schützlings mit Zufriedenheit. «Pedro war in allen Trainings sehr schnell und konstant. Damit hat er uns seine Professionalität und Erfahrung gezeigt, die er in seinem zweiten Jahr in dieser Kategorie mitbringt. Er wollte im Rennen kein unnötiges Risiko eingehen, um Punkte für die Meisterschaft zu sammeln. Das zeigt uns einmal mehr sein Geschick.»

Moto2-Ergebnisse Jerez (30.04.):

1. Lowes, Kalex, 21 Rdn in 35:45,107 min

2. Acosta, Kalex, + 2,841 sec

3. López, Boscoscuro, + 9,618

4. Arbolino, Kalex, + 10,163

5. Canet, Kalex, + 11,056

6. Dixon, Kalex, + 11,923

7. Chantra, Kalex, + 12,586

8. Arenas, Kalex, + 14,948

9. Salac, Kalex, + 16,470

10. Aldeguer, Boscoscuro, + 18,550

11. Garcia, Kalex, + 22,134

12. Gonzalez, Kalex, + 22,817

13. Baltus, Kalex, + 23,080

14. Roberts, Kalex, + 25,110

15. Tulovic, Kalex, + 26,709

16. Alcoba, Kalex, + 26,922

17. Bendsneyder, Kalex, + 28,568

18. Foggia, Kalex, + 30,384

19. Gomez, Kalex, + 33,223

20. Ramirez, Forward, + 36,775

21. Agius, Kalex, + 36,812

22. Guevara, Forward, + 37,151

23. Van den Goorbergh, Kalex, + 39,637

24. Skinner, Kalex, + 39,786

25. Dalla Porta, Kalex, 1:02,672

26. Minamimoto, Kalex, 1:03,282

WM-Stand nach 4 von 20 Rennen:

1. Acosta, 74 Punkte. 2. Arbolino 74. 3. Canet 52. 4. Lopez 45. 5. Lowes 43. 6. Salac 40. 7. Dixon 36. 8. Chantra 29. 9. Arenas 27. 10. Gonzalez 26. 11. Aldeguer 20. 12. Alcoba 19. 13. Garcia 17. 14. Bendsneyder 16. 15. Vietti 15. 16. Darryn Binder 10. 17. Baltus 7. 18. Roberts 6. 19. Foggia 2. 20 Ogura 1. 21. Tulovic 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 100. 2. Boscoscuro 49.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 117. 2. Red Bull KTM Ajo 101. 3. Pons Wegow Los40 69. 4. SpeedUp 65. 5. Gresini Racing 59. 6. GASGAS Aspar 36. 7. Idemitsu Honda Team Asia 30. 8. Yamaha VR46 26. 9. Pertamina Mandalika SAG Team 16. 10. Fantic Racing 15. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 11. 12. Italtrans Racing 8. 13. Fieten Olie Racing GP 7.