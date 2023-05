Jerez-Test: Bestzeit für Canet – Tulovic auf Platz 12

Aron Canet und Rookie Sergio Garcia, die beiden Kalex-Fahrer von Ex-Weltmeister Sito Pons, dominierten heute den Moto2-Testtag in Jerez. Europameister Lukas Tulovic verlor 0,723 Sekunden.

Um 17.30 Uhr endete heute auf dem 4,4 km langen Circuito de Jerez – Ángel Nieto der eintägige offizielle Moto2-Test, an dem 20 der 30 Stammfahrer teilnahmen. Aber einige namhafte Teams wie zum Beispiel die Speed-up-Mannschaft (Fahrer: Alonso Lopez, Fermin Aldeguer) von Luca Boscoscuro verzichteten auf die Teilnahme.

Das deutsche Liqui Moly Husqvarna Team rückte nur mit Lukas Tulovic aus, der am Sonntag in der Moto2-WM mit Platz 15 zum zweiten Mal in seinem Leben in die Punkteränge gefahren war. Der 22-jährige Eberbacher büsste als Zwölfter des Testtages 0,723 sec auf die Bestzeit von Aron Canet aus dem Pons Wegas Los40-Team ein, der seinen Teamkollegen Sergio Garcia (Moto3-Vizeweltmeister 2022 im Aspar-GASGAS-Team) nur knapp in Schach hielt.

Ergebnis Dienstag-Test Jerez, Moto2 am 2. Mai

1. Canet, Kalex, 1:41,264 min

2. Garcia, Kalex, + 0,018 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,054

4. Lowes, Kalex, + 0,093

5. Arenas, Kalex, + 0,098

6. Arbolino, Kalex, + 0,102

7. Ogura, Kalex, + 0,252

8. Gonzalez, Kalex, + 0,289

9. Vietti, Kalex, + 0,519

10. Guevara, Kalex, + 0,574

11. Salac, Kalex, + 0,613

12. Tulovic, Kalex, + 0,723

13. Bendsneyder, Kalex, + 0,834

14. Gomez, Kalex, 1,088

15. Kelly, Kalex, + 1,271

16. J. Alcoba, Kalex, 1,432

17. A. Escrig, Forward, + 1,451

18. Skinner, Kalex, + 1,538

19. Ramirez, Forward, + 1,605

20. Dalla Porta, Kalex, + 2,168