Le Mans FP2: Lowes mit später Attacke, Tulovic 19.

Lukas Tulovic am Freitag in Le Mans

Mit einem späten Angriff schnappte sich Jerez-Sieger Sam Lowes am Freitag im zweiten Moto2-Training in Le Mans die Tagesbestzeit vor Pedro Acosta und Alonso López. Lukas Tulovic lag zwischenzeitlich in den Top-10.

Am Freitagmorgen hatte Gresini-Pilot Filip Salac die guten Bedingungen auf dem 4,185 km langen Circuit Bugatti am besten genutzt und sich im ersten Training der Moto2-Klasse mit 1:36,658 min die Bestzeit geholt. Boscoscuro-Ass Alonso López und WM-Leader Pedro Acosta eröffneten den Frankreich-GP dahinter auf den Plätzen 2 und 3. Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team hatte sich mit einer Sekunde Rückstand auf Position 17 platziert.

Das zweite Training startete in Le Mans um 14.05 Uhr Ortszeit bei 18 Grad Außen- und 35 Grad Streckentemperatur. Fermín Aldeguer eröffnete die 40-minütige Session mit einer 1:37,881 min. Zur Info, der All-Time-Lap-Record von 1:35,803 min stammt aus dem Vorjahr von Red Bull-KTM-Ajo-Pilot Pedro Acosta.

Nach nur fünf Minuten rollte Pons-Fahrer Sergio Garcia am Ende der Start-Ziel-Geraden mit einem technischen Defekt aus und schob seine Kalex-Maschine zurück in die Box. Fünf Minuten später übernahm Jake Dixon (Aspar Team) mit 1:36,810 min die Führung. Jedoch landete der Brite kurz darauf in Kurve 7 im Kiesbett. Dixon führte vor Acosta (+ 0,083 sec), Tony Arbolino (+ 0,238), Aron Canet (+ 0,393) und Sam Lowes (+ 0,447).

Bei noch 25 Minuten auf der Uhr stürzte Canet in Kurve 7, der Spanier blieb jedoch unverletzt. Mit 1:36,515 min setzte sich Acosta zur Halbzeit der Session an die Spitze der Zeitenliste und fuhr die bis dahin schnellste Moto2-Runde des Wochenendes. Kurz darauf stürzte Alonso López. Der Spanier warf seine Boscoscuro, genau wie Dixon und Canet, in Kurve 7 ins Kiesbett.

Zehn Minuten vor Schluss verbesserte sich Lukas Tulovic mit einer Zeit von 1:37,181 min auf Rang 9. Canet musste kurz vor Ablauf der Zeit in Kurve 14 erneut zu Boden, für ihn war der Tag damit gelaufen.

In den finalen Sekunden leuchteten die Zeitenmonitore rot auf, da viele Fahrer auf Bestzeitkurs unterwegs waren. Zum Schluss meldete sich Jerez-Sieger Sam Lowes an der Spitze und sicherte sich nach zwei Stürzen am Vormittag die Tagesbestzeit. Hinter dem Briten bildeten Acosta, López, Salac, Vietti, Dixon, Arbolino, Somkiat Chantra, Albert Arenas und Manuel Gonzalez die Top-10. Tulovic wurde am Ende noch bis auf Position 19 durchgereicht.

Moto2, Le Mans, kombinierte Zeiten nach FP2 (12.05.):

1. Lowes, Kalex, 1:36,178 min

2. Acosta, Kalex, + 0,005 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,093

4. Salac, Kalex, + 0,299

5. Vietti, Kalex, + 0,313

6. Dixon, Kalex, + 0,336

7. Arbolino, Kalex, + 0,459

8. Chantra, Kalex, + 0,472

9. Arenas, Kalex, + 0,666

10. Gonzalez, Kalex, + 0,751

11. Ogura, Kalex, + 0,756

12. Garcia, Kalex, + 0,773

13. Canet, Kalex, + 0,797

14. Roberts, Boscoscuro, + 0,823



Ferner:

19. Tulovic, Kalex, + 1,003

Moto2, Le Mans, FP1 (12.05.):

1. Salac, Kalex, 1:36,658 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 0,049 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,099

4. Vietti, Kalex, + 0,256

5. Canet, Kalex, + 0,317

6. Gonzalez, Kalex, + 0,331

7. Arbolino, Kalex, + 0,362

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,439

9. Dixon, Kalex, + 0,470

10. Garcia, Kalex, + 0,480

11. Arenas, Kalex, + 0,541

12. Chantra, Kalex, + 0,546

13. Foggia, Kalex, + 0,746

14. Ogura, Kalex, + 0,808



Ferner:

17. Tulovic, Kalex, + 1,031



Moto3, Le Mans, kombinierte Zeiten nach FP2 (12.05.):

1. Masia, Honda, 1:41.846 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,137 sec

3. Artigas, CFMOTO, + 0,318

4. Fentai, Honda, + 0,346

5. Holgado, KTM, + 0,413

6. Rueda, KTM, + 0,496

7. Ortolá, KTM + 0,645

8. Kelso, CFMOTO, + 0,699

9. Öncü, KTM, + 0,817

10. Farioli, KTM, + 0,862