Lukas Tulovic (19.): «Volle Attacke am Samstag»

Lukas Tulovic legte am Freitag in Le Mans ordentlich los und lag im zweiten Training mit seiner Liqui Moly-Intact GP-Kalex zwischenzeitlich in den Top-14. Das Ziel des Eberbachers für Samstagvormittag ist demnach klar.

Beim letzten Moto2-Meeting in Jerez hatte sich Lukas Tulovic mit einer starken Aufholjagd seinen ersten WM-Punkt 2023 ergattert. Am Freitag knüpfte der einzige Deutsche im Startfeld an dieser Entwicklung an und belegte im ersten Training mit einer Sekunde Rückstand auf die Spitzenzeit von Filip Salac (Gresini Racing) Rang 17.

Am Nachmittag lief es im zweiten Training noch einmal besser. Zur Mitte der Sitzung pirschte sich der 22-Jährige auf Platz 9 vor und hatte sich damit provisorisch einen Platz im Q2 gesichert. Jedoch konnte sich Tulovic in der Schlussphase des Trainings nicht mehr steigern und wurde bis auf Position 18 durchgereicht. Er umrundete den 4,185 km langen Circuit Bugatti in 1:37,181 min und lag damit in der kombinierten Zeitenliste auf Platz 19. Auf die Tagesbestzeit des Briten Sam Lowes (Marc VDS) fehlten «Tulo» dabei gerade einmal 1,003 sec.

«Schade, dass es nicht ganz für den vorläufigen Einzug ins Q2 gereicht hat. Kurzzeitig war ich drin, konnte am Ende aber nicht mehr die notwendigen ein bis zwei Zehntelsekunden finden. Alles ist super eng, das hatte ich nicht erwartet», resümierte Tulovic seinen ersten Arbeitstag.

Der Fahrer des Liqui Moly Husqvarna Intact GP Teams ist bereit, im dritten Training am Samstag noch einmal nachzulegen, um sich mit einem Top-14-Platz direkt für zweite Zeittraining zu qualifizieren. «Am Samstag heißt es volle Attacke. Wir haben noch eine Idee, was wir verbessern können. Ich werde es im FP3 noch einmal versuchen, mich zu verbessern, aber ohne Druck. Dann hoffe ich, dass es für Q2 reicht.»

Moto2, Le Mans, kombinierte Zeiten nach FP2 (12.05.):

1. Lowes, Kalex, 1:36,178 min

2. Acosta, Kalex, + 0,005 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,093

4. Salac, Kalex, + 0,299

5. Vietti, Kalex, + 0,313

6. Dixon, Kalex, + 0,336

7. Arbolino, Kalex, + 0,459

8. Chantra, Kalex, + 0,472

9. Arenas, Kalex, + 0,666

10. Gonzalez, Kalex, + 0,751

11. Ogura, Kalex, + 0,756

12. Garcia, Kalex, + 0,773

13. Canet, Kalex, + 0,797

14. Roberts, Boscoscuro, + 0,823



Ferner:

19. Tulovic, Kalex, + 1,003



Moto2, Le Mans, FP1 (12.05.):

1. Salac, Kalex, 1:36,658 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 0,049 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,099

4. Vietti, Kalex, + 0,256

5. Canet, Kalex, + 0,317

6. Gonzalez, Kalex, + 0,331

7. Arbolino, Kalex, + 0,362

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,439

9. Dixon, Kalex, + 0,470

10. Garcia, Kalex, + 0,480

11. Arenas, Kalex, + 0,541

12. Chantra, Kalex, + 0,546

13. Foggia, Kalex, + 0,746

14. Ogura, Kalex, + 0,808



Ferner:

17. Tulovic, Kalex, + 1,031

Moto3, Le Mans, kombinierte Zeiten nach FP2 (12.05.):

1. Masia, Honda, 1:41.846 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,137 sec

3. Artigas, CFMOTO, + 0,318

4. Fentai, Honda, + 0,346

5. Holgado, KTM, + 0,413

6. Rueda, KTM, + 0,496

7. Ortolá, KTM + 0,645

8. Kelso, CFMOTO, + 0,699

9. Öncü, KTM, + 0,817

10. Farioli, KTM, + 0,862