Lukas Tulovic (11.): «In flüssigen Passagen schnell»

Lukas Tulovic punktet in Le Mans erneut

Lukas Tulovic behielt in einem dramatischen Moto2-Rennen in Le Mans die Nerven und verpasste nur knapp die Top-10. Der Fahrer des Liqui Moly Intact GP Teams erzählte anschließend vom Kampf gegen Ai Ogura.

Bei Lukas Tulovic zeigt die Formkurve steil nach oben. Der Eberbacher aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team hat sich inzwischen gut von seiner Handverletzung, die er sich beim Vorsaison-Test in Portimão zugezogen hatte, erholt und findet sich in der Moto2-Klasse immer besser zurecht.

Nachdem er in Jerez seinen ersten WM-Punkt der Saison geholt hatte, schaffte es Tulovic am Samstag erstmalig in dieser Saison ins Q2 und sicherte sich dort Startplatz 15. «Nach Jerez war es unser Ziel, den nächsten Schritt zu meistern und das haben wir auch geschafft. Wir sind besser ins Wochenende gestartet, haben uns besser qualifiziert und damit einfach auch eine bessere Ausgangslage fürs Rennen geschaffen.»

Auch der angsteinflößende Sturz von Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo) und die daraus resultierende rote Flagge brachten den 22-Jährigen nicht aus der Ruhe. Denn beim Neustart schoss er direkt von Position 15 auf Rang 10 vor. Anschließend kämpfte er als 13. gegen Top-Piloten wie Joe Roberts (Italtrans) oder Ai Ogura (Honda Team Asia).

«Ich konnte dieses Wochenende viel lernen von Top-Fahrern wie Ogura und bin zufrieden mit der Pace, die ich abgeliefert habe», schilderte «Tulo» und stellte zufrieden fest: «Zu den Top-10 ist es nicht mehr weit. In einigen flüssigen Passagen war ich sogar schneller, bin auch teilweise nähergekommen, aber ich denke, auf der Bremse kann noch mehr geben. Da müssen wir hier und da noch am Setting feilen, aber insgesamt haben wir ein gutes Bike auf die Strecke gebracht.»

Tulovic überquerte den Zielstrich schließlich 11,588 Sekunden hinter Rennsieger Tony Arbolino (Marc VDS) als Elfter. Auf den letztjährigen Moto2-Vizeweltmeister Ai Ogura verlor der Deutsche weniger als eine Sekunde.

Teammanager Jürgen Lingg fand ebenfalls lobende Worte für die Leistung seines Schützlings. «Lukas hat uns an diesem Wochenende viel Freude bereitet. Am Samstag hat er es zum ersten Mal ins Q2 geschafft und hat im Rennen etwas daraus gemacht. Er war immer in der Nähe der Top-10, auch seine Rundenzeiten waren sehr ansprechend. Es hätte sogar noch für ein bisschen weiter vorne gereicht, aber wir sind mit diesem Ergebnis absolut zufrieden. Denn wir und Lukas können auf dieser Leistung aufbauen.»

Moto2-Ergebnis, Le Mans (14. Mai):

1. Arbolino, Kalex, 14 Rdn in 26:26,606 min

2. Salac, Kalex, + 0,620 sec

3. López, Boscoscuro, + 1,537

4. Vietti, Kalex, + 2,193

5. Dixon, Kalex + 3,041

6. Chantra, Kalex, + 4,175

7. Baltus, Kalex, + 8,853

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 9,437

9. Ogura, Kalex, + 10,696

10. Garcia, Kalex, + 10,817

11. Tulovic, Kalex, + 11,588

12. Roberts, Kalex, + 12,128

13. Alcoba, Kalex, + 12,337

14. Foggia, Kalex, + 13,061

15. Lowes, Kalex, + 13,695

16. Kelly, Kalex, + 14,633

17. Ramirez, Forward, + 18,244

18. Bendsneyder, Kalex, + 19,880

19. Agius, Kalex, + 22,615

20. Van den Goorbergh, Kalex, + 22,684

21. Dalla Porta, Kalex, + 25,265

22. Guevara, Kalex, + 25,347

23. Gomez, Forward, + 30,208



WM-Stand nach 5 von 20 Rennen:

1. Arbolino, 99 Punkte. 2. Acosta 74. 3. Lopez 61. 4. Salac 60. 5. Canet 52. 6. Dixon 47. 7. Lowes 44. 8. Chantra 39. 9. Vietti 28. 10. Aldeguer 28. 11. Arenas 27. 12. Gonzalez 26. 13. Garcia 23. 14. Alcoba 22. 15. Bendsneyder 16. 16. Baltus 16. 17. D. Binder 10. 18. Roberts 10. 19. Ogura 8. 20. Tulovic 6. 21. Foggia 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 125. 2. Boscoscuro 65.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 143. 2. Red Bull KTM Ajo 101. 3. SpeedUp 89. 4. Gresini Racing 82. 5. Pons Wegow Los40 75. 6. GASGAS Aspar 47. 7. Idemitsu Honda Team Asia 47. 8. Fantic Racing 28. 9. Yamaha VR46 26. 10. SAG Team 16. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 16. 12. Fieten Oli Racing GP 16. Italtrans Racing 14.