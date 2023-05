Le Mans: Arbolino gewinnt Chaos-Rennen, Tulovic 11.

Nach einem dramatischen Start in das Moto2-Rennen in Le Mans, der in einem Rennabbruch mündete, eroberte sich Tony Arbolino mit seinem zweiten Saisonsieg die WM-Führung. Lukas Tulovic (Intact GP) kratzte an den Top-10.

Sam Lowes startete am Sonntag in das Moto2-Rennen auf dem 4,185 km langen Bugatti Circuit zum zweiten Mal in Folge von der Pole-Position. Hinter ihm lauerten Boscoscuro-Ass Alonso López sowie Tony Arbolino in Reihe 1, während WM-Leader Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) von Startplatz 5 losfahren musste. Lukas Tulovic (Liqui Moly Intact GP Team) ging nach einem hervorragenden Qualifying von Position 15 in das 22-Runden-Rennen.

Dieses dauerte jedoch nur zwei Runden, da Albert Arenas in Kurve 5 stürzte und damit eine rote Flagge verursachte. Denn Manuel Gonzalez (Yamaha Mastercamp Team) und Aron Canet (Pons Team) konnten nicht ausweichen und flogen über die Kalex des Spaniers. Canet blieb zunächst im Kiesbett liegen und wurde anschließend zum Check-Up ins Medical Centre gebracht. Der Spanier war jedoch bei Bewusststein.

Beim Neustart übernahm Tony Arbolino das Zepter und führte das Feld bis ins Ziel souverän an. Für den Italiener war es nach Argentinien der zweite Saisonsieg. Da Pedro Acosta stürzte, übernahm Arbolino mit seinem Sieg außerdem die WM-Führung. Filip Salac (Gresini Racing) und Alonso López (Boscosscuro) komplettierten die Top-3. Lukas Tulovic fuhr ein starkes Rennen und landete schließlich auf Platz 11.

So lief das Moto2-Rennen in Le Mans:

Start: Tony Arbolino kommt am besten weg und biegt als Führender in kurve 1 ein. López schlägt sofort zurück und erobert die Führung vor Arbolino und Pole-Mann Lowes.



2. Runde: Lowes rutscht beim Anbremsen auf Kurve 2 weg und stürzt aus dem Rennen. Manuel Gonzalez, Aron Canet und Albert Arenas sind in einen großen Sturz in Kurve 5 verwickelt, der einen Rennabbruch zur Folge hat.



Neustart: Lowes darf am Neustart teilnehmen, jedoch schafft es seine Mannschaft nicht, das Bike bis zum Schließen der Boxengasse zu reparieren, sodass sich der Brite an das Ende des Starterfeldes stellen muss. Arbolino gewinnt auch den zweiten Start und führt vor López. Tulovic schießt auf Platz 10 vor.



2. Runde: Arbolino führt mit 0,9 sec Vorsprung vor Acosta, López, Salac und Vietti.



3. Runde: Arbolino enteilt an der Spitze, Acosta hat etwas Luft vor López, der sich gegen den Tschechen Filip Salac behaupten muss.



5. Runde: Arbolino führt mit 2 sec Vorsprung, während Salac Platz 2 erobert. Unglaublich, WM-Leader Acosta versenkt seine Kalex in Kurve 7 im Kiesbett. Auch Rory Skinner (American Racing) geht in Kurve 6 zu Boden.



6. Runde: Arbolino patzt in Kurve 8 und ermöglicht es Salac, den Abstand auf 0,5 sec zu verkürzen. Der Tscheche hat wiederum eine halbe Sekunde Vorsprung vor López.



7. Runde: Fermin Aldeguer (7.) bekommt eine Long-Lap-Penalty aufgebrummt. Tulovic kämpft als Elfter um eine Top-10-Platzierung.



9. Runde: Aldeguer absolviert seine Strafe und reiht sich auf Platz 10 wieder ein.



10. Runde: Arbolino führt vor Salac (+ 0,410 sec), López (+ 1,269), Vietti (+ 2.869) und Chantra (+ 3,742). Lowes kämpft sich auf Platz 16 vor.



13. Runde: Arbolino verwaltet seinen Vorsprung, während sich Feld dahinter sortiert hat.



Letzte Runde: Salac gibt alles, um gegen Arbolino eine Attacke zu setzen, doch der Italiener lässt ihm keine Chance und gewinnt sein zweites Rennen der Saison. López komplettiert das Podium. Tulovic landet als Elfter erneut in den Punkten, während Lowes nach einer starken Aufholjagd einen WM-Punkt rettet.

Moto2-Ergebnis, Le Mans (14. Mai):

1. Arbolino, Kalex, 14 Rdn in 26:26,606 min

2. Salac, Kalex, + 0,620 sec

3. López, Boscoscuro, + 1,537

4. Vietti, Kalex, + 2,193

5. Dixon, Kalex + 3,041

6. Chantra, Kalex, + 4,175

7. Baltus, Kalex, + 8,853

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 9,437

9. Ogura, Kalex, + 10,696

10. Garcia, Kalex, + 10,817

11. Tulovic, Kalex, + 11,588

12. Roberts, Kalex, + 12,128

13. Alcoba, Kalex, + 12,337

14. Foggia, Kalex, + 13,061

15. Lowes, Kalex, + 13,695

16. Kelly, Kalex, + 14,633

17. Ramirez, Forward, + 18,244

18. Bendsneyder, Kalex, + 19,880

19. Agius, Kalex, + 22,615

20. Van den Goorbergh, Kalex, + 22,684

21. Dalla Porta, Kalex, + 25,265

22. Guevara, Kalex, + 25,347

23. Gomez, Forward, + 30,208



WM-Stand nach 5 von 20 Rennen:

1. Arbolino, 99 Punkte. 2. Acosta 74. 3. Lopez 61. 4. Salac 60. 5. Canet 52. 6. Dixon 47. 7. Lowes 44. 8. Chantra 39. 9. Vietti 28. 10. Aldeguer 28. 11. Arenas 27. 12. Gonzalez 26. 13. Garcia 23. 14. Alcoba 22. 15. Bendsneyder 16. 16. Baltus 16. 17. D. Binder 10. 18. Roberts 10. 19. Ogura 8. 20. Tulovic 6. 21. Foggia 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 125. 2. Boscoscuro 65.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 143. 2. Red Bull KTM Ajo 101. 3. SpeedUp 89. 4. Gresini Racing 82. 5. Pons Wegow Los40 75. 6. GASGAS Aspar 47. 7. Idemitsu Honda Team Asia 47. 8. Fantic Racing 28. 9. Yamaha VR46 26. 10. SAG Team 16. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 16. 12. Fieten Oli Racing GP 16. Italtrans Racing 14.