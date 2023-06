Mugello FP2: Acosta nach Abbruch vorn, Tulovic 19. 09.06.2023 - 15:05 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Pedro Acosta

Die hohen Streckentemperaturen ließen in der Moto2-Klasse am Nachmittag in Mugello kaum Zeitenverbesserungen zu. Pedro Acosta (KTM Ajo) gelang die Tagesbestzeit, während sich Lukas Tulovic im FP2 deutlich steigerte.