Lukas Tulovic (22.): «Am Samstag muss mehr kommen»

Lukas Tulovic am Freitag in Mugello

Moto2-Pilot Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) gelang am Freitag in Mugello eine deutliche Steigerung, die ihm in der Tageswertung Rang 22 einbrachte. Doch damit gab sich der Eberbacher noch nicht zufrieden.

Zuletzt in Le Mans war Lukas Tulovic erstmals in dieser Saison der Sprung ins Qualifying 2 gelungen. Von Startposition 15 fuhr er am Rennsonntag zudem mit Platz 11 sein bislang bestes Saisonergebnis ein.

Doch nach der dreiwöchigen Pause begann der Arbeitstag des einzigen deutschen Moto2-Piloten am Freitagmorgen in Mugello zunächst holprig. «Für mich ist Mugello eine der schönsten Rennstrecken in ganz Europa. Ich habe mich daher sehr auf das Wochenende gefreut», schob Tulovic voraus, fügte aber gleichzeitig an: «Es ist eine lange und anspruchsvolle Strecke, weshalb ich mich im ersten Training etwas schwergetan habe. Mein Rückstand war dementsprechend groß.»

«Tulo» umrundete den 5,245 km langen Traditionskurs in 1:53,563 min, was ihn 2,635 sec hinter Pedro Acosta Bestzeit auf Position 26 zurückließ. Doch am Nachmittag schaffte es der 22-jährige Eberbacher als einer von nur 13 Fahrern, seine Zeit aus dem ersten Training zu unterbieten. Tulovic fuhr über seine Sekunde schneller und beendete die Sitzung 1,256 sec hinter Acosta als 19. «Im zweiten Training haben wir mit dem Set-up und meiner fahrerischen Leistung auf der Strecke gute Fortschritte erzielt und den Abstand nach vorne verkürzt.»

In der kombinierten Zeitenliste fand sich Tulovic am Ende auf Gesamtrang 22 wieder, mit 1,498 sec Rückstand zur Tagesbestzeit von Pedro Acosta.

Trotz der deutlichen Fortschritte weiß der Kalex-Fahrer des Liqui Moly Husqvarna Intact GP Teams: «Uns fehlt noch etwas die Konstanz und die Platzierung ist auch noch nicht optimal. Aber daran können wir am Samstagmorgen arbeiten, dann muss noch mehr kommen.»

Moto2, Mugello, kombinierte Zeiten nach FP2 (09.06.):

1. Acosta, Kalex, 1:50,928 min

2. Vietti, Kalex, + 0,196 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,265

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,318

5. Pasini, Kalex, + 0,437

6. Salac, Kalex, + 0,699

7. Dixon, Kalex, + 0,780

8. Arbolino, Kalex, + 0,802

9. Lowes, Kalex, + 0,902

10. Foggia, Kalex, + 0,949

11. Gonzalez, Kalex, + 0,956

12. Alcoba, Kalex, + 0,968

13. Ogura, Kalex, + 0,985

14. Roberts, Boscoscuro, + 1,031



Ferner:

22. Tulovic, Kalex, + 1,498

Moto2, Mugello, FP2 (09.06.):

1. Acosta, Kalex, 1:51,170 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 0,236 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,538

4. Arbolino, Kalex, + 0,560

5. Vietti, Kalex, + 0,680

6. Gonzalez, Kalex, + 0,714

7. Ogura, Kalex, + 0,743

8. Foggia, Kalex, + 0,770

9. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,779

10. Roberts, Kalex, + 0,853

11. Canet, Kalex, + 0,858

12. Salac, Kalex, + 0,865

13. Garcia, Kalex, + 0,950

14. Baltus, Kalex, + 0,964



Ferner:

19. Tulovic, Kalex, + 1,256

Moto2, Mugello, FP1 (09.06.):

1. Acosta, Kalex, 1:50,928 min

2. Vietti, Kalex, + 0,196 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,265

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,318

5. Pasini, Kalex, + 0,437

6. Salac, Kalex, + 0,699

7. Arbolino, Kalex, + 0,886

8. Lowes, Kalex, + 0,902

9. Dixon, Kalex, + 0,945

10. Foggia, Kalex, + 0,949

11. Alcoba, Kalex, + 0,968

12. Roberts, Kalex, + 1,031

13. Gonzalez, Kalex, + 1,033

14. Canet, Kalex, + 1,065



Ferner:

26. Tulovic, Kalex, + 2,635



Moto3, Mugello, kombinierte Zeiten nach FP2 (09.06.):

1. Öncü, KTM, 1:56.485 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,489 sec

3. Masia, Honda, + 0,569

4. Ortola, KTM, + 0,653

5. Ogden, Honda, + 0,736

6. Fenati, Honda, + 0,956

7. Farioli, KTM + 1,004

8. Kelso, CFMOTO, + 1,036

9. Nepa, KTM, + 1,040

10. Furusato, Honda, + 1,109