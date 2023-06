Mugello: Acosta unschlagbar, Tulovic mit Sturz

Pedro Acosta gewann das Moto2-Rennen in Mugello in dominanter Manier. Kampfgeist bewies derweilen Pole-Mann Aron Canet, der mit einem gebrochenen Mittelhandknochen Platz 4 rettete.

Nach nächtlichen Regenfällen war das «Autodromo Internazionale del Mugello» zum Start des sechsten Moto2-Saisonrennens wieder vollständig abgetrocknet. Bei 26 Grad auf dem Thermometer und 41 Streckentemperatur standen den Piloten 19 Rennrunden bevor.

Pole-Mann Aron Canet (Pons Team) hatte sich am Samstag bei einem Sturz im Qualifying den rechten Mittelhandknochen gebrochen. Der 23-jährige Spanier war dennoch in der Startaufstellung zu finden. Neben ihm in Reihe 1 standen Pedro Acosta und Sam Lowes. Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) musste das Rennen von Startplatz 26 aufnehmen.

Nach einem Zwischenfall in Kurve 1, bei dem Darryn Binder, Jeremy Alcoba und Fermin Aldeguer aus dem Rennen ausschieden, enteilte Red Bull KTM Ajo-Jungstar Pedro Acosta dem Feld und fuhr ungefährdet seinen dritten Saisonsieg ein. Arbolino verteidigte als Zweitplatzierter seine WM-Führung, während sich Canet nach einem heroischen Ritt schließlich Jake Dixon im Kampf um Platz 3 geschlagen geben musste. Für Lukas Tulovic endete das Rennen enttäuschend, der Deutsche stürzte in Runde 7 aus dem Rennen.

So lief das Moto2-Rennen in Mugello:

Start: Acosta führt das Feld in Kurve 1 an. Dahinter reihen sich Lowes und López ein. Pole-Mann Canet liegt nach schlechtem Start auf Platz 4. Fermin Aldeguer, Darryn Binder und Jeremy Alcoba kollidieren in Kurve 1 und scheiden aus dem Rennen aus. López berührt Lowes, der daraufhin ebenfalls stürzt.



2. Runde: Acosta führt vor López und dem von Platz 10 gestarteten WM-Leader Arbolino. López erhält für die Aktion gegen Lowes eine Long-Lap-Strafe.



3. Runde: Acosta und López erarbeiten sich einen Vorsprung von 1,1 sec vor Arbolino, Canet und Gresini-Kalex-Fahrer Filip Salac. López absolviert seine Long-Lap, kommt dabei jedoch ins Kiesbett und reiht sich erst auf Rang 9 wieder ein.

4. Runde: Acosta stürmt an der Spitze davon und liegt bereits zwei Sekunden vor Arbolino, Canet und Salac.



5. Runde: López muss seine Strafrunde aufgrund der inkorrekten Ausführung wiederholen und fällt auf Rang 13 zurück. Lukas Tulovic liegt auf Rang 21 und damit am Ende einer großen Kampfgruppe, die bis zu Celestino Vietti auf Platz 9 reicht.

6. Runde: Canet verliert den Anschluss an Salac, während sich Arbolino gegenüber Salac etwas Luft verschafft.



7. Runde: Pedro Acosta dominiert an der Spitze, der Spanier vergrößert seinen Vorsprung auf 2,5 sec. Dahinter arbeitet sich Salac wieder an den italienischen WM-Führer heran und macht Jagd auf Platz 2. Tulovic stürzt in Kurve 3, was nach Binders frühem Sturz null Punkte für Liqui Moly Husqvarna Intact GP bedeutet.

10. Runde: Die Reihenfolge zur Halbzeit: 1. Acosta, 2. Arbolino (+2,544 sec), 3. Salac (+3,619), 4. Canet (+ 5,688), 5. Dixon (+ 7,676), 6. Moto2-Rookies Garcia (+ 8,184). Der Niederländer Zonta Van Den Goorbergh versenkt seine Kalex in Kurve 10 im Kiesbett.

11. Runde: López bahnt sich seinen Weg zurück auf Platz 7 und hat nun Manuel Gonzalez (Master Camp VR46 Team) und Sergio Garcia (Pons Team) vor sich.



12. Runde: Durch einen Fehler von Salac auf Platz 3 schafft es Canet, die Lücke zum Tschechen auf 0,5 sec zu verkürzen.



13. Runde: Acostas Vorsprung beträgt schon 3,5 sec vor Arbolino, der wiederum 3,3 sec vor Canet und Salac liegt.

15. Runde: Salac verliert an Boden und gibt Platz 4 an Jake Dixon ab. Canet liegt weiterhin mit 1,3 sec vor Dixon auf dem dritten Rang. Während Acosta das Rennen an der Spitze kontrolliert, stürzt sein Teamkollege Albert Arenas in Kurve 1.



17. Runde: Dixon macht Jagd auf Canet und verkürzt den Rückstand auf 0,7 sec. Vietti, Salac und López kämpfen um den letzten Platz in den Top-5.

Letzte Runde: Acosta fährt ungefährdet seinen dritten Saisonsieg ein, während Arbolino mit Platz 2 die WM-Führung verteidigt. Dixon besiegt den angeschlagenen Canet und klettert als Dritter auf das Siegerpodest.

Moto2-Ergebnis, Mugello (11.06.):

1. Acosta, Kalex, 19 Rdn in 35:38,328 min

2. Arbolino, Kalex, + 6,194 sec

3. Dixon, Kalex, + 8,582

4. Canet, Kalex, + 8,847

5. Vietti, Kalex, + 9,534

6. López, Boscoscuro, + 10,852

7. Salac, Kalex, + 13,994

8. Gonzalez, Kalex, + 16,171

9. Chantra, Kalex, + 18,008

10. Garcia, Kalex, + 18,021

11. Pasini, Kalex, + 20,365

12. Roberts, Kalex, + 22,895

13. Foggia, Kalex, + 23,143

14. Bendsneyder, Kalex, + 23,851

15. Ogura, Kalex, + 24,307

WM-Stand nach 6 von 20 Rennen:

1. Arbolino 119 Punkte. 2. Acosta 99. 3. Lopez 71. 4. Salac 69. 5. Canet 65. 6. Dixon 63. 7. Chantra 46. 8. Lowes 44. 9. Vietti 39. 10. Gonzalez 34. 11. Garcia 29. 12. Aldeguer 28. 13. Arenas 27. 14. Alcoba 22. 15. Bendsneyder 18. 16. Baltus 16. 17. Roberts 14. 18. D. Binder 10. 19. Ogura 9. 20. Foggia 7. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 150. 2. Boscoscuro 75.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 163. 2. Red Bull KTM Ajo 126. 3. MB Convevors SpeedUp 99. 4. Pons Wegow Los40, 94. 5. QJMOTOR Gresini Racing 91. 6. Autosolar GASGAS Aspar 47. 7. Idemitsu Honda Team Asia 55. 8. Fantic Racing 39. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 34. 10. Italtrans Racing 21.

11. Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 16. 13. Fieten Oli Racing GP 16.