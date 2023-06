Sachsenring FP2: Arbolino behauptet sich, Tulovic 8.

Im zweiten Moto2-Training führte der abtrocknende Sachsenring zu späten Bestzeiten und einigen Überraschungen. Lukas Tulovic beendete den ersten Tag seines Heim-GP als 23., die Tagesbestzeit ging an Pedro Acosta.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) machte am Freitagmorgen auf dem Sachsenring dort weiter, wo er in Mugello aufgehört hat. Mit 1:23,979 min sicherte sich der Spanier im ersten Training die Bestzeit und distanzierte Boscoscuro-Ass Alonso López um 0,237 sec auf Position 2. Manuel Gonzalez (Yamaha VR46 Master Camp) wurde Dritter, während der einzige deutsche Moto2-Pilot Lukas Tulovic mit 1,501 sec Rückstand auf Platz 23 landete.

Zum zweiten Training des «Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland» herrschte auf der 3,671 km langen Berg-und-Tal-Bahn trotz des Regens und dem daraus resultierenden nassen Sachsenring reger Betrieb. Bei 16 Grad Außen- und 23 Grad Asphalttemperatur lieferte Klassenneuling Sergio Garcia (Pons Team) mit 1:42,052 min die erste Referenz.

Nachdem er im Regenrennen in Argentinien mit Platz 12 sein bislang schlechtestes Saisonergebnis verbucht hatte, schien Acosta mit den nassen Bedingungen in Sachsen besser zurecht zu kommen und setzte sich nach zehn Minuten mit 1:35,397 min an die Spitze der Zeitenliste. Dahinter folgten: López (+ 0,346 sec), Jake Dixon (+ 0,795), Tony Arbolino (+ 0,916) und Albert Arenas (+1,127).

Während sich auf der Ideallinie ein trockener Streifen bildete, zeigte der Zeitenmonitor zahlreiche Zeitenverbesserungen an. Tulovic war zu diesem Zeitpunkt starker Neunter. Jake Dixon fuhr anschließend zur Bestzeit, musste jedoch in der darauffolgenden Runde in Kurve 8 einen Ausflug ins Kiesbett unternehmen. Der Brite manövrierte seine Kalex unbeschadet wieder zurück auf die Strecke.

Zehn Minuten vor Trainingsende wurde mit Borja Gomez (Fantic Racing) in Kurve 8 das erste Sturzopfer vermeldet. Gleichzeitig verbesserte sich Acosta und übernahm mit 1:31,773 min die Führung vor Aron Canet, Dixon, López, Arbolino und Fermin Aldeguer. Drei Minuten später erwischte es auch López, der Spanier stürzte am Ausgang von Kurve 2.

Somkiat Chantra aus dem Honda Team Asia war sechs Minuten vor Schluss der erste Fahrer, der sich auf Slick-Reifen auf die Piste traute und sich im ersten Anlauf an die Spitze des Feldes setzte. Kurz darauf raste Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team) auf Platz 2, seine Zeit wurde jedoch aufgrund gelber Flaggen im letzten Sektor wieder gestrichen. Hervorgerufen wurden diese durch Sean Dylan Kelly, der in Kurve 13 zu Boden gegangen war. Tulovic legte in seinem nächsten Umlauf noch einmal nach und positionierte sich drei Minuten vor Ende der Session auf Rang 7.

Acosta parkte seine Kalex vor Ablauf der Uhr an der Box und beendet die Sitzung als 14. Die Bestzeit lieferte am Ende WM-Leader Tony Arbolino, gefolgt von Aldeguer und Chantra. Tulovic wurde Achter. Aufgrund der deutlichen Zeitenverbesserung zu Trainingsende wurden letztlich nur 15 Fahrer mit einer gewerteten Runde aufgelistet. Die Reihenfolge in der kombinierten Zeitenliste wurde jedoch durch das erste Training bestimmt, sodass Tulovic den Tag als 23. abschloss.

Moto2, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (16.06.):

1. Acosta, Kalex, 1:23,979 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 0,237 sec

3. Gonzalez, Kalex, + 0,301

4. Salac, Kalex, + 0,428

5. Dixon, Kalex, + 0,485

6. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,505

7. Roberts, Kalex, + 0,530

8. Arbolino, Kalex, + 0,728

9. Lowes, Kalex, + 0,779

10. Bendsneyder, Kalex, + 0,810



Ferner:

23. Tulovic, + 1,501 sec

Moto2-Ergebnis FP2, Sachsenring (16.6.):

1. Abolino, Kalex, 1:26,859 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,248 sec

3. Chantra, Kalex, + 0,293

4. Ramirez, Forward, + 0,561

5. Baltus, Kalex, + 0,607

6. Lowes, Kalex, + 1,571

7. Roberts, Kalex, + 1,941

8. Tulovic, Kalex, + 2,006

9. Vietti, Kalex, + 2,215

10. Dalla Porta, Forward, + 2,583



Moto3, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (16.06.):

1. Sasaki, Husqvarna, 1:25.840 min

2. Öncü, KTM, + 0,249 sec

3. Masia, Honda, + 0,567

4. Ortola, KTM, + 0,833

5. Yamanaka, GASGAS + 1,001

6. Holgado, KTM, + 1,003

7. Toba, Honda, + 1,228

8. Nepa, KTM, + 1,280

9. Rueda, KTM, + 1,402

10. Bertelle, Honda, + 1,432