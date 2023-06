Sachsenring: Perfekter Acosta, Tulovic mit Sturz

Sieger Pedro Acosta war beim Moto2-Rennen auf dem Sachsenring in seiner eigenen Liga unterwegs. Tony Arbolino verteidigte als Zweiter die WM-Führung, während Lukas Tulovic früh aus seinem Heim-GP ausschied.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) startete am Sonntag in das Moto2-Rennen auf dem Sachsenring von der Pole-Position, fest entschlossen, mit seinem vierten Saisonsieg Tony Arbolino (Marc VDS) die WM-Führung zu entreißen. Doch der Italiener hatte mit Startplatz 2 ebenfalls gute Aussichten auf den Rennsieg. Die erste Reihe komplettierte GASGAS-Aspar-Routinier Jake Dixon, während Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team sein Heimrennen von Startposition 21 angehen musste.

Pünktlich um 12.15 Uhr starteten die 29 Moto2-Fahrer bei Sonnenschein und 26 Grad Außentemperatur in den Deutschland-GP. Nach kurzen Führungsmoment durch WM-Leader Tony Arbolino eroberte sich Pedro Acosta rasch die Spitze zurück und fuhr im 25-Runden-Rennen ungefährdet seinem vierten Saisonsieg entgegen.

Dahinter musste sich Arbolino gegen den starken Jake Dixon verteidigen, mit besserem Ausgang für den Italiener, der somit im WM-Duell nur fünf Punkte auf Acosta verlor. Lukas Tulovic stürzte währenddessen frühzeitig aus seinem Heim-GP.

So lief das Moto2-Rennen auf dem Sachsenring:

Start: Arbolino gewinnt den Sprint zur ersten Kurve vor Pole-Setter Acosta, Dixon, López und Chantra. Jeremy Alcoba fährt in Kurve 1 in die Kalex von Bo Bendsneyder und räumt dabei den Niederländer und Darryn Binder ab. Bendsneyder wurde daraufhin zur Untersuchung ins Medical Centre gebracht.



2. Runde: Acosta erkämpft sich die Führung. Tulovic schon auf P17. Acosta und Arbolino eröffnen eine Lücke von einer Sekunde vor López und Canet.

3. Runde: Alcoba erhält für seine harte Aktion in Kurve 1 eine Long-Lap-Strafe.



4. Runde: Acosta und Arbolino duellieren sich an der Spitze, während sich Canet auf Rang 3 etwas Luft vor López und Dixon verschafft.



5. Runde: Tulovic erhält eine Track-Limits-Warnung. Kurz darauf stürzt der Deutsche im vierten Sektor aus seinem Heimrennen.



6. Runde: Acosta checkt an der Spitze aus und vergrößert seinen Vorsprung auf Marc-VDS-Kalex-Fahrer Tony Arbolino auf eine Sekunde. Aron Canet geht in Kurve 13 zu Boden und überlässt Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) damit Platz 3 vor López und Somkiat Chantra.



8. Runde: Acosta vor Arbolino (+ 1,6 sec), Dixon (+ 3,5), López (+ 4,7), Chantra (+ 4,8), Vietti (+ 6,1), Gonzalez (+ 6,3) und Lowes (+ 7,1).

9. Runde: Chantra überholt López aus dem Windschatten vor Kurve 1 und übernimmt Platz 4. Moto2-Rookie Izan Guevara rutscht in Kurve 13 aus, bleibt aber unverletzt.



11. Runde: Gonzalez schnappt sich Vietti in Kurve 13 und platziert seine Kalex auf Rang 6.



13. Runde: Lowes schickt Vietti weit, woraufhin sich der Italiener gegen Arenas und Boscoscuro-Ass Fermin Aldeguer verteidigen muss.



15. Runde: Acosta verwaltet seinen Vorsprung von 2,6 sec vor Arbolino, der nur noch 0,8 sec Luft auf Dixon hat. Chantra auf P4 hat sich gegenüber López um zwei Sekunden freigefahren.

17. Runde: Dixon verkürzt den Rückstand auf Arbolino auf 0,4 sec. Besonders im zweiten Sektor ist der Brite deutlich schneller als der WM-Leader.



18. Runde: Dixon unterläuft ein kleiner Fehler in Kurve 11, der ihn zwei Zehntelsekunden kostet.



19. Runde: Joe Roberts ist nach Canet und Guevara das dritte Sturzopfer in Kurve 13.

22. Runde: Arbolino verwaltet einen Vorsprung von 0,8 sec vor Dixon.



23. Runde: Dixon robbt sich wieder an Arbolino heran und eröffnet damit den Kampf um Platz 2.

24. Runde: Gonzalez, Lowes, Aldeguer, Vietti und Arenas kämpfen um Platz 6. Arbolino geht im Omega etwas weit, Dixon lauert direkt dahinter. Der Brite nutzt seinen Schwung aus Kurve 11, jedoch reicht es nicht, um den Italiener aus dem Windschatten zu überholen.



Letzte Runde: Arbolino vor Dixon in Kurve 3. Dixon versucht Arbolino in Kurve 12 zu attackieren, ist jedoch nicht nah genug dran. Acosta siegt überlegen, während Arbolino Platz 2 vor Dixon rettet. Chantra, López und Gonzalez komplettieren die Top-6.

Moto2-Ergebnis, Sachsenring (18. Juni):

1. Acosta, Kalex, 25 Rdn in 35:15,315 min

2. Arbolino, Kalex, + 2,730 sec

3. Dixon, Boscoscuro, + 2,825

4. Chantra, Kalex, + 9,013

5. López, Boscoscuro + 12,274

6. Gonzalez, Kalex, + 13,540

7. Lowes, Kalex, + 14,457

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 15,053

9. Arenas, Kalex, + 15,219

10. Vietti, Kalex, + 15,397

11. Garcia, Kalex, + 22,204

12. Baltus, Kalex, + 23,478

13. Salac, Kalex, + 23,586

14. Ogura, Kalex, + 23,879

15. Foggia, Kalex, + 24,947

16. Alcoba, Kalex, + 28,448

17. Kelly, Kalex, + 32,574

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 35,241

19. Tatay, Kalex, + 36,630

20. Ramirez, Forward, + 48,790

21. Hada, Kalex, + 1:11,766

22. Daniel, Kalex, + 1:23,431

WM-Stand nach 7 von 20 Rennen:

1. Arbolino 139 Punkte. 2. Acosta 124. 3. Lopez 82. 4. Dixon 79. 5. Salac 72. 6. Canet 65. 7. Chantra 59. 8. Lowes 53. 9. Vietti 45. 10. Gonzalez 44. 11. Aldeguer 36. 12. Garcia 34. 13. Arenas 34. 14. Alcoba 22. 15. Baltus 20. 16. Bendsneyder 18. 17. Roberts 14. 18. Ogura 11. 19. D. Binder 10. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 170. 2. Boscoscuro 86.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 192. 2. Red Bull KTM Ajo 158. 3. MB Convevors SpeedUp 118. 4. Pons Wegow Los40, 99. 5. QJMOTOR Gresini Racing 94. 6. Polar Cube GASGAS Aspar 79. 7. Idemitsu Honda Team Asia 70. 8. Fantic Racing 45. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 44. 10. Italtrans Racing 22. 11. Fieten Oli Racing GP 20. 12 Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 16.