Lukas Tulovic (Sturz): «Schnell und schmerzhaft»

Mit einem Sturz bei seinem Moto2-Heimrennen auf dem Sachsenring verbuchte Lukas Tulovic seinen zweiten Ausfall in Folge. Der Deutsche musste daraufhin ins Medical Centre gebracht werden, gab aber anschließend Entwarnung.

Für Lukas Tulovic verlief sein Heim-GP auf dem Sachsenring enttäuschend. Nachdem der Eberbacher im Qualifying nicht über Startplatz 21 hinausgekommen war, absolvierte er im Rennen nur vier von 25 Runden. «Ich wollte an Ai Ogura dranbleiben. In der ersten Runde hat er mich sogar etwas aufgehalten, bevor er dann die Pace erhöht hat», begann «Tulo». Während der Japaner schließlich als 14. ins Ziel kam, endete das Rennen des Deutschen mit einem Sturz in Runde 5.

«Ich konnte nicht ganz mit Ogura mithalten und habe dann das Vorderrad verloren. Jedoch hat dieses plötzlich wieder Grip bekommen und das Bike mich dann im hohen Bogen abgeworfen», erklärte der 23-Jährige die Sturzursache, betonte aber gleichzeitig: «Den Sturz kann ich mir nicht zu 100% erklären.»

Tulovic musste anschließend das Medical Centre aufsuchen, gab aber nach einem kurzen medizinischen Check Entwarnung. «Ich bin bei der Landung blöd aufgekommen, das war ein schneller und schmerzhafter Sturz. Ich habe dabei ein paar Prellungen und offene Wunden erlitten sowie eine dicke Lippe. Jetzt muss ich mich bestmöglich erholen, um in Assen wieder fit zu sein.»

Für den Fahrer des deutschen Liqui Moly Husqvarna Intact GP Teams war es nach seinem Ausfall beim Italien-GP bereits der zweite Sturz in Folge. «Das Motorrad hat gut funktioniert und ich habe mich stark gefühlt. Ich denke, gegen Rennende hätte ich eine starke Pace gehabt. Es ist natürlich äußerst unglücklich, dass mein Heimrennen so geendet hat.»

Moto2-Ergebnis, Sachsenring (18. Juni):

1. Acosta, Kalex, 25 Rdn in 35:15,315 min

2. Arbolino, Kalex, + 2,730 sec

3. Dixon, Boscoscuro, + 2,825

4. Chantra, Kalex, + 9,013

5. López, Boscoscuro + 12,274

6. Gonzalez, Kalex, + 13,540

7. Lowes, Kalex, + 14,457

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 15,053

9. Arenas, Kalex, + 15,219

10. Vietti, Kalex, + 15,397

11. Garcia, Kalex, + 22,204

12. Baltus, Kalex, + 23,478

13. Salac, Kalex, + 23,586

14. Ogura, Kalex, + 23,879

15. Foggia, Kalex, + 24,947

16. Alcoba, Kalex, + 28,448

17. Kelly, Kalex, + 32,574

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 35,241

19. Tatay, Kalex, + 36,630

20. Ramirez, Forward, + 48,790

21. Hada, Kalex, + 1:11,766

22. Daniel, Kalex, + 1:23,431

WM-Stand nach 7 von 20 Rennen:

1. Arbolino 139 Punkte. 2. Acosta 124. 3. Lopez 82. 4. Dixon 79. 5. Salac 72. 6. Canet 65. 7. Chantra 59. 8. Lowes 53. 9. Vietti 45. 10. Gonzalez 44. 11. Aldeguer 36. 12. Garcia 34. 13. Arenas 34. 14. Alcoba 22. 15. Baltus 20. 16. Bendsneyder 18. 17. Roberts 14. 18. Ogura 11. 19. D. Binder 10. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 170. 2. Boscoscuro 86.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 192. 2. Red Bull KTM Ajo 158. 3. MB Convevors SpeedUp 118. 4. Pons Wegow Los40, 99. 5. QJMOTOR Gresini Racing 94. 6. Polar Cube GASGAS Aspar 79. 7. Idemitsu Honda Team Asia 70. 8. Fantic Racing 45. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 44. 10. Italtrans Racing 22. 11. Fieten Oli Racing GP 20. 12 Pertamina Mandalika SAG Team 18. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 16.